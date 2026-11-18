Suszenie pościeli jesienią to wyzwanie, a jeden powszechny błąd sprawia, że schnie ona dwa razy dłużej i przechodzi nieprzyjemnym, stęchłym zapachem.

Popełniamy kilka błędów w suszeniu poszewek, które drastycznie utrudniają przepływ powietrza i wydłużają czas schnięcia.

Odkryj proste triki, które znacząco przyspieszą schnięcie pościeli w domu, eliminując problem wilgoci i nieprzyjemnego zapachu.

Jesienią to największy błąd podczas suszenia pościeli. Schnie dwa razy dłużej i przechodzi stęchłym zapachem

Suszenie prania w jesienne, deszczowe dni to spore wyzwanie. Zwłaszcza jest to utrudnione w przypadku pościeli, która ma większe rozmiary niż bluzka czy spodnie. Kiedy za oknem pada i jest chłodno, niemożliwe jest skuteczne wysuszenie prania na zewnątrz. Choć genialnym wynalazkiem ostatnich lat jest suszarka bębnowa, to nie każdy może sobie na nią pozwolić. I chyba każdy przyzna, że suszenie pościeli w domu trwa znacznie, dłużej a bywa też tak, że pod wpływem wilgoci zaczyna ona pachnieć stęchlizną. Niestety często sami nieświadomie sprawiamy, że poszewki nie schną szybko i skutecznie. Wiele osób popełnia jeden spory błąd z pościelą po praniu i rozwiesza ją ciasno na suszarce, często dodatkowo składając poszwy na pół. To utrudnia cyrkulację powietrza między upranymi rzeczami, a gruba warstwa złożonej tkaniny będzie schła dwa razy dłużej. Niemal pewne jest, że tak suszona pościel będzie miała stęchły zapach. Jak zatem szybko wysuszyć pościel jesienią?

Sposób na szybkie suszenie pościeli w domu

Podczas suszenia pościeli po praniu warto wprowadzić kilka zasad, które przyspieszą ten proces i tym samym unikniemy stęchłego zapachu na tkaninie. Po pierwsze staraj się dobrze odwirować rzeczy po praniu. Po zakończeniu programu możesz też wrzucić do bębna suchy bawełniany ręcznik i ponownie uruchomić wirowanie. Ręcznik wchłonie wilgoć z prania, dzięki czemu po wyjęciu z pralki pościel nie będzie tak mokra. Podczas rozwieszania upranych poszew na suszarce zachowuj odstępy - najlepiej zostawiając co drugi szczebelek pusty. Pamiętaj też, aby mniej więcej co godzinę przekładać rozwieszone na suszarce poszewki na drugą stronę, aby schły równomiernie. Warto postawić obok suszarki wentylator i delikatnie uchylić okno, a wirujące po pomieszczeniu powietrze szybko wysuszy naszą pościel. Jeśli masz możliwość, umieść suszarkę blisko źródła ciepła - na przykład grzejnika, ale zachowaj bezpieczną odległość.

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