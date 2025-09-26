Jesienią wkładam liścia do butów. Szczęście nie opuszcza mnie ani na chwilę

Jak przyciągnąć szczęście a przy okazji pozbyć się przykrego problemu? Wiele osób twierdzi, że najlepszym sposobem na pozbycie się brzydkiego zapachu z butów jest soda oczyszczona, ale ja mam znacznie lepszą metodę. Popularna przyprawa do gulaszu lub bigosy sprawdzi się także jako pochłaniacz wilgoci i brzydkiego zapachu obuwia. W dodatku, jeśli wierzyć ludowym mądrościom przyniesie także szczęście.

Porządki w szafce na buty

Autor: Shutterstock
Przeponce buty sportowe najprościej jest wyprać w pralce, gorzej, jeśli brzydki zapach wydobywa się z obuwia skórzanego, szpilek lub innych, którym pranie zaszkodzi. Jednym ze sposobów pozbycia się brzydkiego zapachu jest użycie sody oczyszczonej, ale lepiej będzie zastąpić ją liśćmi laurowymi.

Jesienią wkładam do butów. Przyciągam szczęście i pozbywam się przykrego zapachu

Każdy zna zastosowanie liści laurowych w kuchni lub medycynie, ale popularną roślinę można wykorzystać także w innych dziedzinach. Liście laurowe mogą perfumować ubrania i odświeżać buty. To czy dany but nieprzyjemnie pachnie, zależy od tego, jak działają nasze gruczoły potowe na stopach. Liczy się również rodzaj obuwia. W naturalnych i oddychających materiałach nasza stopa będzie pociła się znacznie mniej, ale i tak nie zawsze da się uniknąć przykrego zapachu. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest włożenie do butów kilku listków laurowych. Najlepiej robić to każdego wieczora. Liście laurowe są bogate w olejki eteryczne, mają również właściwości pochłaniania wilgoci, przez co neutralizują brzydki zapach. Niektórzy nawet twierdzą, że liście laurowe mogą przynieść szczęście. Od najdawniejszych czasów były uważane za talizman, który chronił ludzi przed chorobami i sprzyjał bogactwu. Liście laurowe noszone w kieszeni według ludowych przesądów spełniają marzenia, włożone do portfela przyciągają bogactwo.

Liście laurowe działają jak ochronne kadzidło

Żeby oczyścić mieszkanie ze złej energii zapal kilka wysuszanych liści laurowych. Okadź nimi wszystkie pomieszczenia. Najlepiej, kiedy księżyc zmierza do nowiu. Poczujesz nie tylko piękny aromat, ale odgonisz wszystko, co złe. Spalone liście laurowe mają również właściwości uspokajające łagodzą stres i zmęczenie. Wawrzyn zasadzony w doniczce i umieszczony na parapecie działa, jak talizman ochronny.

