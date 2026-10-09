Jesienny problem z włosami? Zmień dietę, a pasma odzyskają dawny blask

Po lecie i w okresie jesiennym wiele osób narzeka na wzmożone wypadanie oraz osłabienie kosmyków.

Dobrze zbilansowany jadłospis może znacząco wpłynąć na wygląd i zdrowie włosów.

Jeśli problem utraty włosów nasila się lub trwa zbyt długo, konieczna może okazać się wizyta u specjalisty.

Lato często daje się we znaki naszym włosom przez działanie słońca, soli morskiej i chloru z basenów. Dodatkowo jesienna zmiana aury, stres oraz braki w diecie sprawiają, że włosy tracą elastyczność i stają się łamliwe. Na szczęście, wprowadzając odpowiednie modyfikacje do codziennego jadłospisu, możemy pomóc im wrócić do świetnej formy.

Białko to fundament. Te składniki odmienią wygląd twoich włosów

Podstawowym budulcem włosa jest keratyna, czyli białko, dlatego jego obecność w codziennej diecie jest kluczowa. Warto wzbogacić posiłki o jaja, chude mięso, ryby i strączki, które dostarczą niezbędnych aminokwasów. Nie zapominajmy również o tłustych rybach morskich, takich jak łosoś czy sardynki. Są one bogatym źródłem kwasów omega-3, które wspierają ogólną kondycję organizmu.

Pestki i orzechy ratunkiem dla słabych włosów

Jesień obfituje w dary natury, które sprzyjają zdrowiu włosów. Wśród nich królują pestki dyni, nasiona słonecznika oraz różnego rodzaju orzechy. Stanowią one doskonałe źródło cynku, witaminy E i zdrowych kwasów tłuszczowych. Cynk odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych, a jego brak często objawia się pogorszeniem stanu włosów. Równie istotne jest żelazo, obecne chociażby w fasoli, soczewicy czy mięsie, którego niedobór jest powszechną przyczyną utraty włosów.

Jesienne owoce i warzywa to must-have w diecie

Korzystajmy z sezonowych dobrodziejstw. Dynia, jarmuż, papryka, jabłka i śliwki to prawdziwe bomby witaminowe. Szczególną uwagę warto zwrócić na witaminę C, która znacząco poprawia wchłanianie żelaza z produktów roślinnych. Różnorodność na talerzu to klucz do sukcesu – pojedynczy produkt nie przyniesie spektakularnych efektów, ale zróżnicowana dieta z pewnością tak.

Kiedy udać się do lekarza z problemem wypadających włosów?

Zwiększona utrata włosów jesienią jest zjawiskiem powszechnym, jednak nie należy jej bagatelizować. Jeśli problem nie ustępuje przez dłuższy czas, a na głowie pojawiają się widoczne przerzedzenia, to sygnał, by poszukać pomocy medycznej. Przyczyną mogą być nie tylko błędy żywieniowe, ale także problemy hormonalne czy inne schorzenia.

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