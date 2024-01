i Autor: SHUTTERSTOCK przesądy pogrzebowe

Religia a przesądy

"Jeśli zmarły przeleży przez niedzielę, to pociągnie kogoś za sobą". Ksiądz zabrał głos w sprawie przesądu. "U nas się to sprawdziło"

katk 11:34 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mówi się, że "jeśli zmarły przeleży przez niedzielę, to pociągnie kogoś za sobą". Ile jest prawdy w tym przesądzie pogrzebowym? Internauci twierdzą, że to prawda. "U nas się to sprawdziło" - piszą w komentarzach. W sprawie zabrał głos ksiądz. Szczerze i dosadnie odpowiedział swoim obserwatorom, co myśli o tym przesądzie i czy faktycznie jest on prawdziwy.