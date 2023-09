Ksiądz wymienił, kto trafi do piekła. Na liście rodzice, którzy żyją "na kocią łapę". "Zmierzają autostradą do piekła"

Ksiądz mówi, kto trafi do piekła. Chodzi o rodziców, którzy żyją "na kocią łapę"

Ksiądz Roman Kneblewski to emerytowany duchowny i były proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, który do niedawna był niezwykle aktywny w mediach społecznościowych. Jednak jego kontrowersyjne wypowiedzi nie uszły na sucho i w styczniu 2023 roku biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk wydał dekret, w którym zakazał duchownemu działalności w mediach. Ostatnie wpisy, jakie ksiądz Kneblewski zamieścił w mediach społecznościowych, pochodzą ze stycznia tego roku, a wśród nich wypowiedz dotycząca tego, kto trafi do piekła. Zdaniem duchownego z pewnością będą to osoby, które żyją "na kocią łapę", czyli bez ślubu. I tu nieważne jest, czy takie pary po prostu nie chcą wziąć ślubu kościelnego, czy po prostu z wielu przyczyn nie mogą tego zrobić. "Ci, którzy, zawarłszy sakramentalne małżeństwo, żyją po rozwodzie na "kocią łapę", idą prosto do piekła. Życzę im, aby zdążyli się nawrócić. Niemniej aktualnie zmierzają prosto autostradą do piekła. Bez wątpienia. Basta!" - grzmi ksiądz Roman Kneblewski.

Duchowny wyjaśnił, dlaczego osoby żyjące bez ślubu trafią do piekła

Oczywiście kapłan ma wyjaśnienie na swoją teorię i twierdzi, że parom mieszkającym pod jednym dachem bez ślubu wiedzie się lepiej niż małżeństwom, ponieważ oni i tak "zmierzają do piekła". "Dziwisz się, że związki cudzołożne, czyli niesakramentalne bywają po ludzku tak udane: żyją zgodnie, bez kłótni i awantur i prawie wszystko idzie im jak po maśle? - A po cóż diabeł miałby im przeszkadzać, skoro zmierzają przestronną i wygodną autostradą do piekła?" - dodaje ksiądz Kneblewski.

