Jesteś po zakupie auta i zaczynasz nim jeździć? Sprawdź, o czym warto pamiętać!

Kupno samochodu to wyjątkowe doświadczenie. Jednak radość i emocje związane z nabyciem nowego pojazdu często mogą przysłonić fakt, że jego posiadanie to również szereg obowiązków, które pojawiają się w momencie, gdy kluczyki nowego auta lądują w naszej dłoni. Od procesu rejestracji i wyboru odpowiedniego ubezpieczenia, przez dbałość o czystość i stan techniczny, aż po naukę bezpiecznego użytkowania – są to elementy, które każdy właściciel samochodu powinien wziąć pod uwagę. Właściwe przygotowanie pojazdu i troska o szczegóły to klucz do utrzymania auta w jak najlepszym stanie, przedłużenia jego żywotności, a przede wszystkim – komfortowej jazdy. Jak zatem zadbać o swój nowy nabytek już od pierwszego dnia?

Bez formalności ani rusz

Istnieje kilka istotnych kroków, o których każdy powinien pamiętać po kupnie samochodu – zarówno nowego, jak i używanego. Dla wielu osób są one dosyć oczywiste, jednak warto o nich przypomnieć – szczególnie, gdy to Twój pierwszy zakup. Jeśli jesteś pierwszym właścicielem nowego auta, sprawa jest dosyć prosta – wystarczy, że wykupisz obowiązkowe ubezpieczenie OC i w ciągu 30 dni od dnia zakupu złożysz wniosek o rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Z kolei po nabyciu auta z drugiej ręki, jedną z podstawowych czynności jest sprawdzenie polisy OC – jeśli jest ważna, ochrona w przypadku ewentualnych szkód będzie obowiązywała do ostatniego dnia zawartego w umowie. Zanim ten termin upłynie, należy wykupić nową polisę na swoje nazwisko. Jeśli tego nie zrobisz i będziesz jeździć bez ubezpieczenia, miej na uwadze, że możesz otrzymać niemałą karę pieniężną. Jako nabywca używanego samochodu musisz także rozliczyć się z urzędem skarbowym, opłacając podatek od jego zakupu (PCC) oraz przerejestrować pojazd w wydziale komunikacji.

– Koniecznie musimy pamiętać też o tym, aby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Wizyta w warsztacie to nieodzowny punkt po kupnie auta, który zagwarantuje nam spokojną jazdę i pozwoli uniknąć nieprzyjemnych – i kosztownych – niespodzianek. Dzięki niej zyskamy pewność, że samochód jest w pełni sprawny i bezpieczny do użytku – mówi Bartosz Frontczak, ekspert marki FroGum.

Zadbaj o czystość i porządek

Wizyta w warsztacie to również doskonała okazja do skorzystania z dodatkowych usług. W przypadku aut z drugiej ręki możesz zdecydować się m.in. na serwis klimatyzacji, co nie tylko poprawi komfort jazdy, ale także zapobiegnie nieprzyjemnemu zapachowi. Warto także rozważyć ozonowanie wnętrza pojazdu, które pozwala na pozbycie się roztoczy, bakterii, wirusów i grzybów, dzięki czemu wnętrze Twojego auta będzie nie tylko pachnieć świeżo, ale będzie też zdezynfekowane. Aby utrzymać jakość powietrza w samochodzie na wysokim poziomie, możesz pokusić się o zakup kompaktowego oczyszczacza powietrza, najlepiej z funkcją jonizacji. Taki gadżet automatycznie włącza się, gdy wykrywa zanieczyszczenia, skutecznie usuwając kurz czy alergeny, dzięki czemu możesz cieszyć się czystym powietrzem wewnątrz auta.

W celu przygotowania pojazdu do użytkowania nie należy zapominać o jego porządnym wyczyszczeniu. Po gruntownym sprzątaniu dobrze jest odpowiednio zabezpieczyć wnętrze auta przed zabrudzeniami. Welurowe dywaniki warto zastąpić tymi z gumy, z zwłaszcza z nietoksycznego tworzywa TPE, które skuteczniej chronią wykładzinę przed wilgocią i trudnymi do usunięcia plamami, a przy tym wyglądają estetycznie i elegancko.

– Dywaniki wykonane z gumy lub TPE odznaczają się dużą wytrzymałością i odpornością na wodę oraz różnego rodzaju uszkodzenia. W przeciwieństwie do produktów welurowych, nie zatrzymują zabrudzeń między włóknami i nie nasiąkają, dzięki czemu nie trzeba martwić się o brud, błoto czy wodę, które mogą dostać się do samochodu np. na podeszwach i wniknąć w wykładzinę, której czyszczenie lub wymiana mogą okazać się bardzo kosztowne – wyjaśnia ekspert marki FroGum.

Wyposażenie i akcesoria – bardziej przydatne niż myślisz

Kiedy wnętrze samochodu jest już czyste i zabezpieczone, nie można zapomnieć o kolejnym istotnym aspekcie – odpowiednim wyposażeniu auta i praktycznych akcesoriach, które mogą znacząco podnieść jakość jazdy. Poza oczywistymi elementami jak trójkąt ostrzegawczy i gaśnica, warto pamiętać także o apteczce, która daje możliwość szybkiego reagowania w przypadku nagłych zdarzeń zdrowotnych, dostarczając podstawowych środków do udzielenia pierwszej pomocy. Zarówno te, jak i inne przedmioty możesz przewozić w bagażniku, dlatego dobrze jest dodatkowo zorganizować tę przestrzeń. Transportując bagaże, zakupy czy zapasową oponę, bagażnik także jest narażony na uszkodzenia, dlatego możesz rozważyć zabezpieczenie tej części auta specjalną wkładką.

– Wkładka do bagażnika to wyjątkowo praktyczne akcesorium, które przyda się każdemu kierowcy. Mata, jeśli jest wykonana z wytrzymałego tworzywa TPE, skutecznie chroni oryginalną wykładzinę auta przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo pełni funkcję organizera – pozwala utrzymać porządek wewnątrz bagażnika, zapobiegając przemieszczaniu się bagaży. Warto zwrócić uwagę, aby wkładka posiadała antypoślizgową wyściółkę, która zapewni jeszcze większą stabilność – mówi Bartosz Frontczak z FroGum.

Zadbaj o swój nowy samochód już od pierwszego dnia i ciesz się komfortową, bezpieczną i przyjemną jazdą. Kilka prostych, ale istotnych aspektów pozwoli Ci utrzymać pojazd w świetnym stanie, przedłużyć jego żywotność i czerpać satysfakcję z każdej podróży.