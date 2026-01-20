Kardiolodzy alarmują! Tego unikaj podczas siarczystych mrozów. Niepozorna czynność, którą robi wiele osób może sprzyjać zawałom

Nad Polską zapanowały siarczyste mrozy, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia, szczególnie dla serca.

Kardiolodzy ostrzegają przed intensywnym wysiłkiem fizycznym, takim jak odśnieżanie, które może prowadzić do ostrych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Dowiedz się, kto jest najbardziej narażony i jak chronić swoje serce podczas mrozów.

Kardiolodzy apelują: tego nie rób w siarczyste mrozy

Nad Polską rozgościł się niż, który przyniósł ze sobą ogromne mrozy. Po kilku dniach niewielkiej odwilży wrócił siarczysty mróz. W niektórych rejonach Polsce synoptycy prognozują nawet kilkudziesięciu stopniowe mrozy. Taka pogoda może być niebezpieczna dla zdrowia. Zimno wymaga oczywiście odpowiedniego ubioru i przygotowania się wychodząc na zewnątrz. Pamiętaj, aby zawsze ubierać się warstwowo. Nie zapominaj o porządnych butach z grubą podeszwą, która nie będzie ślizgać się na lodzie. Po powrocie do domu dbaj o ty, by się rozgrzać.

Naukowcy wskazują również, że ciężki wysiłek w taką pogodę nie jest wskazany. Okazuje się, że połączenie siarczystych mrozów i intensywnego ruchu mogą skutkować ostrymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi. Zimne powietrze może podnosić ciśnienie, a także zwężać tętnice wieńcowe. Prof. Barry Franklin, współautor stanowiska AHA wskazuje, że są to warunki sprzyjające pojawieniu się problemów kardiologicznych.

Kardiolodzy przestrzegają nie tylko przed ciężkim wysiłkiem jako formie treningu. Również codzienne czynności wykonywane na zewnątrz mogą znacząco wpływać na ryzyko chorób sercowych. Mowa przede wszystkim o odśnieżaniu. W badaniu opublikowanym w "JAMA" średnie tętno podczas odśnieżania wynosiło ok. 154 uderzeń na minutę po 2 minutach i 173 uderzeń na minutę po 10 minutach. Jak podaje portal.abczdrowie.pl to aż 86 proc. i 97 proc. tętna maksymalnego u badanych mężczyzn. - Odśnieżanie wiąże się z bardzo dużym wysiłkiem fizycznym. Nie jest to czynność stała, a gwałtowna, którą przeważnie chcemy zrobić jak najszybciej. Wymaga to ogromnej siły i zaangażowania wielu grup mięśni, zwłaszcza górnej połowy ciała. Taka intensywna aktywność fizyczna może wywołać ból w klatce piersiowej, a także poważniejsze skutki, z zawałem i nagłym zatrzymaniem krążenia włącznie - powiedziała w rozmowie z WP abcZdrowie kardiolożka dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy.

Kto musi najbardziej uważać?

W grupie ryzyka są osoby cierpiące na choroby serca, a także Ci, którzy przeszli w przeszłości incydenty kardiologiczne. Eksperci wskazują, że w tej grupie są osoby cierpiące na otyłość, wysoki cholesterol, nadciśnienie, a także chorzy na cukrzyce. Jeżeli musisz odśnieżyć chodnik pamiętaj o regularnych przerwach i odpoczynku. Lepiej jest również spychać śnieg łopatą niż go na nią nabierać.

Reakcja na zawał serca. Co musisz wiedzieć?

Zawał serca to ostry stan niedokrwienia mięśnia sercowego, spowodowany najczęściej zablokowaniem jednej z tętnic wieńcowych przez zakrzep. Brak dopływu krwi i tlenu prowadzi do obumierania komórek serca. Im szybciej zostanie przywrócony przepływ krwi, tym mniejsze będą uszkodzenia i lepsze rokowania dla pacjenta. Każda minuta zwłoki zwiększa ryzyko trwałego uszkodzenia serca, powikłań, a nawet śmierci. Dlatego tak ważne jest natychmiastowe wezwanie pogotowia ratunkowego i, w miarę możliwości, podanie aspiryny (jeśli nie ma przeciwwskazań i jest to zalecone przez dyspozytora), która działa przeciwzakrzepowo.