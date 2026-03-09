The Magnum Ice Cream Company prezentuje nowości na sezon 2026: innowacje, nowe formaty i smaki inspirowane trendami konsumenckimi

- Rozwój naszego portfolio to odpowiedź na zmieniające się oczekiwania konsumentów, którzy coraz częściej poszukują nowych formatów, inspirujących smaków i produktów dopasowanych do różnych okazji konsumpcji. Konsekwentnie inwestujemy w innowacje i rozwój kategorii, traktując lody nie tylko jako produkt sezonowy, ale nowoczesną przekąskę dostępną przez cały rok - Michał Krygier, General Manager The Magnum Ice Cream Company na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę.

Magnum Signature: inspiracja światem cukiernictwa i haute couture

Jedną z kluczowych premier jest linia Magnum Signature, inspirowana elegancją francuskiego haute couture oraz kunsztem współczesnego cukiernictwa. Nowe warianty, La Pistache i La Peche, rozwijają portfolio marki w kierunku bardziej wyrafinowanych doświadczeń smakowych i wielozmysłowych doznań. Produkty łączą aksamitne lody, dopracowane polewy oraz intensywne nadzienia, odpowiadając na rosnący trend smaków pistacjowych i owocowych.

Portfolio Magnum rozszerzają również nowe formaty konsumpcyjne, takie jak rożki w wariantach Pistachio & White Chocolate oraz Hazelnut & Chocolate. Linię Magnum Bon Bon – lodowych czekoladek, wpisujących się w rosnący trend formatów przekąskowych – uzupełni wariant Magnum Milk Chocolate & Berry.

Ben & Jerry’s: inspiracje piekarnicze i nowe doświadczenia smakowe

Marka Ben & Jerry’s wprowadza do kolekcji nowe smaki inspirowane świeżymi wypiekami, takie jak Churrifically Churros-y oraz Strawberry Doughnut-eee. Nowe propozycje łączą gęste, kremowe lody z sosami i dużą ilością dodatków inspirowanych ciastkami i deserami, odpowiadając na rosnącą popularność trendu „bakery-inspired” w kategorii lodowej.

Big Milk: codzienne przyjemności w znanych i lubianych smakach

Big Milk rozwija swoje portfolio impulsowe i familijne pod parasolem popularnego w świecie słodyczy smaku orzecha laskowego. Big Milk White Choco Hazelnut to klasyczne lody śmietankowe Big Milka na patyku z sosem o smaku orzecha laskowego, oblane białą czekoladą, a Big Milk familijny śmietankowo-orzechowy łączy lody o smaku śmietankowym i orzecha laskowego w kultowej dla marki pasiastej architekturze. Marka proponuje też nowości z przymróżeniem oka: Big Milk Donut to lody na patyku o smaku ciasteczkowym w polewie z kawałkami ciasteczek w kształcie pączka z dziurką.

Algida Originals: klasyka, która wraca we współczesnej odsłonie

Nowa linia Algida Originals to reinterpretacja trzech najbardziej uwielbianych smaków na rynku lodów – truskawki, wanilii i czekolady. Receptury inspirowane archiwalnymi źródłami zostały odświeżone w taki sposób, by zachować ich autentyczny charakter, jednocześnie dostosowując je do oczekiwań współczesnych konsumentów. To proste, znane kompozycje w precyzyjnie odświeżonej formie, dostępne w formatach familijnych, rożkach oraz jako lody na patyku. Algida Originals odwołuje się do nostalgii i przywołuje wspomnienia. Koncepcja linii podkreśla emocjonalny wymiar konsumpcji lodów jako elementu codziennych rytuałów i wspólnych doświadczeń.

Carte d’Or: nowe formaty odpowiadające na potrzeby konsumentów

W segmencie lodów deserowych marka Carte d’Or wprowadza do swojej oferty dwa nowe formaty lodów, które zostały stworzone z myślą o konsumentach, którzy lubią wybierać, łączyć i celebrować swoje małe chwile przyjemności. Carte d’Or Soft & Crunchy to propozycja dla tych, którzy kochają zabawę teksturami. W dwudzielnym opakowaniu znajdują się aksamitne lody waniliowe z sosem czekoladowym lub truskawkowym oraz chrupiące dodatki – dzięki oddzielnej komorze pozostają idealnie kruche aż do momentu podania. To format, który pozwala tworzyć własne kompozycje i bawić się deserem na wiele sposobów.

Z kolei linia Carte d’Or Dream to ulubione, pełne charakteru smaki, jak tiramisu czy strawberry meringue, zamknięte w wygodnym formacie gotowego deseru – idealnego na chwilę dla siebie lub małą przyjemność po posiłku.

Innowacje jako motor rozwoju kategorii

Nowości w portfolio TMICC potwierdzają konsekwentne dążenie firmy do rozwoju kategorii lodów poprzez innowacje produktowe, nowe formaty, wykorzystanie aktualnych trendów oraz reagowanie na zmieniający się styl życia konsumentów. Firma obserwuje rosnące znaczenie formatów „grab & go”, produktów inspirowanych światem deserów oraz wielozmysłowych doświadczeń, które otwierają kategorię lodów na nowe okazje konsumpcji.

