Tani spray na kurz z czterech składników. Meble będą lśnić przez długi czas

Ciągłe osadzanie się kurzu na domowym wyposażeniu skutecznie psuje estetykę każdego pomieszczenia.

Rezygnacja z kosztownych środków chemicznych na rzecz własnoręcznie przygotowanej mieszanki pozwala utrzymać czystość na dłużej.

Połączenie zaledwie kilku podstawowych produktów przywraca blask powierzchniom i tworzy barierę ochronną przed zabrudzeniami.

Nieustanna walka z pojawiającym się znikąd kurzem potrafi zepsuć humor osobom dbającym o porządek w mieszkaniu. Lśniące blaty niewątpliwie nadają pomieszczeniom elegancji, dlatego tak bardzo zależy nam na utrzymaniu ich w nienagannym stanie. Gotowe płyny czyszczące ze sklepów często zawodzą, a codzienne bieganie ze ścierką staje się niezwykle męczącym obowiązkiem. Wykorzystanie odpowiednich proporcji produktów gospodarstwa domowego gwarantuje doskonałe efekty i znacząco przedłuża idealny wygląd wszystkich powierzchni.

Domowy płyn na kurz. Tak przygotujesz skuteczną mieszankę

Własnoręcznie zrobiony środek czyszczący wymaga użycia jedynie wody, octu, gliceryny oraz odrobiny płynu do mycia naczyń. Cały proces rozpoczynamy od wlania do miski ciepłej wody, a następnie dodajemy po kilka kropel każdego z trzech pozostałych specyfików. Powstały roztwór należy dokładnie wymieszać i umieścić w wygodnej butelce z atomizerem. Ciecz aplikujemy prosto na ściereczkę z mikrofibry lub bezpośrednio na zakurzone blaty, wycierając następnie wszystko do sucha. Taka wieloskładnikowa formuła radzi sobie z zabrudzeniami w sposób kompleksowy. Detergent do naczyń bez problemu rozpuszcza oporny tłuszcz osadzający się na szafkach w kuchni i salonie. Dodatek octu dezynfekuje sprzęty oraz przywraca im dawny blask. Obecność gliceryny zapobiega natomiast szybkiemu gromadzeniu się nowych warstw brudu, ponieważ tworzy ona niewidzialną powłokę antystatyczną. Regularne stosowanie tego taniego roztworu ułatwia utrzymanie nienagannego porządku i pozwala zapomnieć o codziennym ścieraniu pyłu.