Kawa na wynos… do domu. Polacy zamawiają dwa razy więcej kawy w dostawie niż przed rokiem

Codzienne celebracje z kubkiem kawy

Raport Trendów Pyszne.pl 2025 pokazał już wcześniej, że prawie połowa Polaków nie potrzebuje specjalnego pretekstu, aby zamówić ulubione danie. Wpisuje się to w globalny trend „Codziennych celebracji” – coraz częściej nadajemy wagę zwykłym momentom, które umilamy pysznym jedzeniem czy napojami przyrządzanymi przez specjalistów. Kawa z dostawą do domu czy biura to idealny przykład takiej przerwy: wystarczy kilka kliknięć w aplikacji i mamy swoją chwilę luksusu w środku zwykłego dnia.

Latte zamiast budzika, espresso jako reset

Poranek bez kawy? Trudno to sobie wyobrazić – ponad połowa zamówień na Pyszne.pl trafia do użytkowników jeszcze przed 11:00. Najczęściej wybór pada na latte – co druga kawa w dostawie to właśnie ten łagodny, mleczny klasyk. Popołudniu rzadziej sięgamy po kofeinę, ale gdy już zajdzie taka potrzeba, częściej wybieramy mocne espresso. Niezależnie od pory roku Polacy pozostają wierni kawie na ciepło – wersje na zimno stanowią zaledwie 5% zamówień.

Kawa i coś słodkiego, czyli mikroprzyjemności

Kawa w dostawie rzadko podróżuje sama. Najczęściej towarzyszy jej pączek albo sernik. Ale na radarze są też nowi ulubieńcy: zamówienia muffinek urosły o ponad 330%, a torcików – o blisko 300% rok do roku. Widać, że coraz częściej traktujemy kawę jako część „małego rytuału” – zamiast popijania w pośpiechu wybieramy chwilę przyjemności z deserem.

Matcha – zielony symbol nowego stylu życia

Choć kawa wciąż króluje, coraz więcej słychać o jej modnej konkurentce – matchy. Popularność napojów na bazie zielonej herbaty w proszku rośnie w tempie, którego nie da się przeoczyć – zamówienia na Pyszne.pl wzrosły o ponad 300% w skali roku. Spopularyzowana przez twórców internetowych, przekonała do siebie wielu Polaków, którzy coraz chętniej zamieniają filiżankę kawy na zielony napój. Najczęściej wybieramy matcha latte, czyli wersję na ciepło z mlekiem.

Matcha, podobnie jak niegdyś sojowa latte dla millenialsów, stała się napojem generacji Z i fenomenem w mediach społecznościowych - komentuje Karolina Jągowska, Head of Grocery w Pyszne.pl - Obserwujemy dynamiczny wzrost jej popularności, ale na horyzoncie pojawiają się już kolejne kulinarne nowości, jak kawy z adaptogenami czy hojicha. W Pyszne.pl nieustannie rozwijamy naszą ofertę, by nasi użytkownicy mogli odkrywać najnowsze trendy kulinarne.

Miesiąc Kawy w Pyszne.pl

Końcówka lata to idealny czas, by codzienność osłodzić ulubioną kawą. Na Pyszne.pl trwa właśnie Miesiąc Kawy – przez cały wrzesień można skorzystać ze zniżki 20% w wybranych kawiarniach w całej Polsce.