Kebab zamawiany co 10 sekund. To najpopularniejsze danie w dostawie

Choć oficjalny Dzień Kebaba wypada w tym roku 11 lipca, dane Pyszne.pl wskazują, że dla Polaków to święto obchodzone przez 365 dni w roku. Kebab jest zamawiany w serwisie średnio co 10 sekund. To danie dawno już awansowało z rangi street foodu jedzonego w biegu do kulinarnego fenomenu. Lokale w całym kraju prześcigają się w wymyślaniu coraz bardziej wyrafinowanych receptur, a postaci ze świata rozrywki i sportu otwierają swoje własne kebabownie. Z okazji Dnia Kebaba Pyszne.pl dzieli się najnowszymi statystykami i ciekawostkami o najpopularniejszym daniu w serwisie.

i Autor: materiały prasowe Pyszne.pl