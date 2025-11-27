KFC odpala Super Saiyan mode i łączy ikonicznego kurczaka z Dragon Ball Z!

Nadchodzi wstrząs sejsmiczny w świecie popkultury i gastronomii. Fuzja dwóch potężnych światów wprowadza do gry nowości, na czele z dwoma oryginalnymi burgerami - Teriyaki Katsu Sando i Spicy Teriyaki Katsu Sando.

KFC x Dragon Ball

Co się dzieje, gdy ikoniczny kurczak KFC spotyka bohaterów, na których wychowały się pokolenia? Powstaje kulturowe wydarzenie obok którego nie sposób przejść obojętnie. Dragon Ball to globalny fenomen łączący w sobie nostalgię Millenialsów i energię Gen Z. Nowa oferta jest ukłonem w stronę japońskich korzeni anime i hołdem dla fanów złocistego kurczaka, szukających w jedzeniu prawdziwych emocji.

Wybierz swojego wojownika

Zapomnij o wszystkim, co wiedziałeś o burgerach. Poznaj Sando – japoński styl serwowania w miękkim, maślanym pieczywie. W specjalnym menu znajdziesz dwa różne warianty przypisane do dwóch skrajnie różnych bohaterów. Który wybierzesz?

Teriyaki Katsu Sando – to pozycja inspirowana samym Son Goku. Szlachetnym bohaterze, zawsze stającym w obronie przyjaciół. Sando Goku to smak, na którym możesz polegać. Soczysty, chrupiący filet z uwielbianym sosem Teriyaki, świeżą sałatą i marynowaną kapustą. Idealnie zbalansowana propozycja, która trafia przez żołądek wprost do serca.

Spicy Teriyaki Katsu Sando – po drugiej stronie staje Vegeta. Wieczny rywal, dumny książę Saiyan z ognistym charakterem. Sando Vegeta to propozycja dla osób, które nie boją się intensywnych doznań. W tej propozycji złocisty kurczak spotyka się z ostrym sosem Spicy Teriyaki, wyrazistą marynowaną czerwoną cebulą i mocnym Wasabi Mayo. To smak, który budzi respekt.

KFC przygotowało więcej nowości

Sieć postanowiła zaskoczyć i w do nowej oferty dorzuca dwie kolejne propozycje. Pierwszą z nich jest kubełek z kawałkami kurczaka polanymi sosem Teriyaki. Drugą Dragon Fried Cheese Balls z chrupiącą panierką i płynnym wnętrzem – obowiązkowa pozycja dla każdego miłośnika sera. To nawiązanie do kultowych Smoczych Kul, doskonale znanych fanom uniwersum Dragon Balla.

Niespodzianki nie kończą się na nowym menu. Każdy produkt z tej limitowanej serii będzie wydawany w dedykowanym opakowaniu z grafikami przedstawiającymi bohaterów Dragon Ball Z. To gratka dla fanów i doświadczenie przenoszące uniwersum kultowego anime prosto na stolik restauracji KFC.

Oferta KFC x Dragon Ball jest dostępna od 25 listopada we wszystkich restauracjach KFC i w dostawie.