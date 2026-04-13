Kiedy najlepiej pić kawę? Naukowcy wskazali konkretną godzinę, która nie każdemu pasuje. "Mniejsze prawdopodobieństwo śmierci"

W jakich godzinach powinno się pić kawę? Naukowcy wskazali jasny przedział czasowy

Dla wielu osób kawa to coś więcej niż tylko napój. To styl życia i nieodrabiany smak. Jej właściwości wynikają głównie z obecności kofeiny oraz licznych antyoksydantów. Kofeina, będąca naturalnym stymulantem, działa na ośrodkowy układ nerwowy, blokując działanie adenozyny – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za uczucie zmęczenia. Dzięki temu kawa poprawia koncentrację, czujność, a także może zwiększać wydolność fizyczną. Oprócz kofeiny, kawa zawiera szeroką gamę związków bioaktywnych, w tym polifenole, takie jak kwas chlorogenowy. To właśnie te substancje odpowiadają za silne właściwości antyoksydacyjne kawy.

Z uwagi na pobudzające właściwości kawy przyjęło się, że najlepiej jest ją pić rano. Wieczorne spożywanie kawy może bowiem prowadzić do trudności z zasypianiem i wybudzaniem się w nocy. Naukowy przebadali kawę pod kątem najlepszej pory na jej spożycie. Wyniki ich badań pokryły się z ogólnie przyjętymi zaleceniami. Według badań najlepiej jest pić kawę wczesnym rankiem, w godzinach od 4:00 do 12:00. Analizy naukowców wykazały, że kawa spożywana w pierwszej połowie dnia działa lepiej na organizm, Osoby pijące kawę o poranku mają o 16 proc. mniejsze prawdopodobieństwo śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. Dodatkowo wśród tych osób istnieje o 31 proc. mniejsze ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia.

Jaka kawa jest najzdrowsza?

Zdrowa kawa to przede wszystkim kawa odpowiednio dobrana i spożywana z umiarem. Kluczowe znaczenie ma jakość ziaren. Najlepiej wybierać kawę z certyfikowanych upraw, gdzie stosuje się ekologiczne metody. Taka kawa jest wolna od pestycydów i innych szkodliwych substancji chemicznych, które mogą być obecne w kawie z upraw konwencjonalnych.

Rodzaj kawy również ma znaczenie. Najczęściej mówi się o kawie Arabika i Robusta. Arabika jest zazwyczaj łagodniejsza w smaku, zawiera mniej kofeiny i ma bogatszy profil aromatyczny. Robusta, choć ma intensywniejszy smak i wyższą zawartość kofeiny, często bywa bardziej gorzka. Dla osób wrażliwych na kofeinę, Arabika będzie zdrowszym wyborem. Ważne jest także, aby kawa była świeżo mielona tuż przed zaparzeniem – pozwala to na maksymalne wydobycie smaku i składników odżywczych, jednocześnie minimalizując ryzyko utleniania się cennych związków.

Ostatecznie, zdrowa kawa to kawa spożywana z umiarem. Dla większości zdrowych dorosłych osób umiarkowane spożycie to około 3-4 filiżanek dziennie (co odpowiada około 300-400 mg kofeiny). Przekroczenie tej dawki może prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak bezsenność, nerwowość, bóle głowy czy problemy trawienne.

