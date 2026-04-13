Kiedy najlepiej pić kawę? Naukowcy wskazali konkretną godzinę, która nie każdemu pasuje. "Mniejsze prawdopodobieństwo śmierci"

Karolina Piątkowska
2026-04-13 8:34

Kawa to dla wielu osób codzienny rytuał, bez którego nie wyobrażają sobie żadnego dnia. Nie tylko pobudza, ale również wybornie smakuje. Naukowcy regularnie badają wpływ kawy na nasz organizm. Wnioski płynące z badań są zaskakujące. Okazuje się, że kawa nie tylko pozytywnie wpływa na zdrowie, ale może także zmniejszać ryzyko zawałów serca i innych chorób. Ważna jest nie tylko liczba wypitych filiżanek ale także pora dnia picia kawy. Sprawdź, o jakiej porze najlepiej pić kawę?

W jakich godzinach powinno się pić kawę? Naukowcy wskazali jasny przedział czasowy

Dla wielu osób kawa to coś więcej niż tylko napój. To styl życia i nieodrabiany smak. Jej właściwości wynikają głównie z obecności kofeiny oraz licznych antyoksydantów. Kofeina, będąca naturalnym stymulantem, działa na ośrodkowy układ nerwowy, blokując działanie adenozyny – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za uczucie zmęczenia. Dzięki temu kawa poprawia koncentrację, czujność, a także może zwiększać wydolność fizyczną. Oprócz kofeiny, kawa zawiera szeroką gamę związków bioaktywnych, w tym polifenole, takie jak kwas chlorogenowy. To właśnie te substancje odpowiadają za silne właściwości antyoksydacyjne kawy.

Z uwagi na pobudzające właściwości kawy przyjęło się, że najlepiej jest ją pić rano. Wieczorne spożywanie kawy może bowiem prowadzić do trudności z zasypianiem i wybudzaniem się w nocy. Naukowy przebadali kawę pod kątem najlepszej pory na jej spożycie. Wyniki ich badań pokryły się z ogólnie przyjętymi zaleceniami. Według badań najlepiej jest pić kawę wczesnym rankiem, w godzinach od 4:00 do 12:00. Analizy naukowców wykazały, że kawa spożywana w pierwszej połowie dnia działa lepiej na organizm, Osoby pijące kawę o poranku mają o 16 proc. mniejsze prawdopodobieństwo śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. Dodatkowo wśród tych osób istnieje o 31 proc. mniejsze ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia.

Jaka kawa jest najzdrowsza?

Zdrowa kawa to przede wszystkim kawa odpowiednio dobrana i spożywana z umiarem. Kluczowe znaczenie ma jakość ziaren. Najlepiej wybierać kawę z certyfikowanych upraw, gdzie stosuje się ekologiczne metody. Taka kawa jest wolna od pestycydów i innych szkodliwych substancji chemicznych, które mogą być obecne w kawie z upraw konwencjonalnych.

Rodzaj kawy również ma znaczenie. Najczęściej mówi się o kawie Arabika i Robusta. Arabika jest zazwyczaj łagodniejsza w smaku, zawiera mniej kofeiny i ma bogatszy profil aromatyczny. Robusta, choć ma intensywniejszy smak i wyższą zawartość kofeiny, często bywa bardziej gorzka. Dla osób wrażliwych na kofeinę, Arabika będzie zdrowszym wyborem. Ważne jest także, aby kawa była świeżo mielona tuż przed zaparzeniem – pozwala to na maksymalne wydobycie smaku i składników odżywczych, jednocześnie minimalizując ryzyko utleniania się cennych związków.

Ostatecznie, zdrowa kawa to kawa spożywana z umiarem. Dla większości zdrowych dorosłych osób umiarkowane spożycie to około 3-4 filiżanek dziennie (co odpowiada około 300-400 mg kofeiny). Przekroczenie tej dawki może prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak bezsenność, nerwowość, bóle głowy czy problemy trawienne.

