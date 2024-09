Podlewam tym trawy ozdobne co 2 tygodnie jesienią. Przetrwały nawet najgorszą zimę, a wiosną pięknie odbijają. Domowy nawóz do traw ozdobnych na jesień

Mieczyki są bardzo wrażliwe na mróz, dlatego sadzimy je dopiero późną wiosną i wykopujemy na zimę. Poza tym to kwiaty, które nie mają wygórowanych wymagań, jednak trzeba pamiętać o kilku zasadach pielęgnacji. Ogrodnicy mają swoje sposoby, by mieczyki nazywane także gladiolami zjawiskowo kwitły i pięknie prezentowały się w ogrodzie.

Kiedy wykopać mieczyki? Ważny zabieg po przekwitnięciu kwiatów, którego nie wolno przegapić

Nie ma konkretnej daty, która byłaby najlepsza na wykopanie mieczyków z gruntu, ale trzeba to zrobić przed pierwszymi przymrozkami. Jak pisaliśmy wyżej, kwiaty są bardzo wrażliwe na zimno, więc najlepiej zrobić to z końcem września. Wtedy nie będziemy także ryzykować różnego rodzaju chorób grzybowych, które atakują bulwy pozostawione w glebie. Łodygi mieczyków obcinamy dopiero po wykonaniu kłączy. Nie myjemy ich, jedynie delikatnie otrząsamy z ziemi, a następnie umieszczamy w suchym, ciepłym i zacienionym miejscu, aby obeschły. Następnie umieszczamy je w skrzynkach lub pudełkach z dostępem do powietrza i przechowujemy w ciemnym miejscu aż do wiosny.

Kiedy i jak sadzić mieczyki?

Wielu ogrodników z obawy przed przymrozkami sadzi mieczyki w maju, a nawet w czerwcu. Te majowe powinny zakwitnąć w lipcu. Kwiaty najlepiej sadzić w pogodny dzień. Mieczyki źle znoszą nadmiar wody, która prowadzi do rozwoju chorób grzybowych. Dlatego przed wsadzeniem cebulek, warto zamoczyć je na 15 minut w grzybobójczym preparacie. Następnie trzeba je odsączyć i odczekać aż wyschną. Dopiero wtedy można umieścić je w ziemi. Gladiole lubią słoneczne i lekko zacienione, osłonięte od wiatru miejsca. Najlepiej rosną w żyznej glebie. Duże bulwy sadzi się głęboko na około 15 cm. Najlepszą metodą jest wykopanie dołka o głębokości odpowiadającej trzykrotnej wysokości bulwy. Ważne też, by zachować piętnastocentymetrowy odstęp między kwiatami. Rośliny muszą mieć odpowiednio dużo miejsca, żeby w pełni się rozwinąć. Jeśli chcemy, by rabata z mieczykami wyglądała okazale, warto posadzić gladiole o różnym czasie kwitnienia. Wczesne odmiany kwitną po około 70 dniach od chwili posadzenia, średniowczesne po około 90 dniach, a późne dopiero po upływie 110 dni.

