Kiszone pomidory smakują nieziemsko. Przepis przywiozłam z wakacji w Gruzji

Kiszone pomidory to popularny przysmak na Ukrainie i w Gruzji, pozwalający zachować smak lata na dłużej.

Ich smak jest słony, lekko kwaśny, z nutami czosnku i kopru, a do przygotowania najlepiej nadają się mięsiste odmiany.

Proces kiszenia wymaga odpowiednich składników i cierpliwości, by uzyskać intensywny smak.

Z czym najlepiej smakują kiszone pomidory i dlaczego warto je zrobić w domu?

Jak smakują kiszone pomidory? Jak wakacje w Gruzji! Taka forma przygotowania pomidorów jest tam bardzo popularna i być może wiele osób pierwszy raz miała styczność z takimi przetworami, właśnie podczas urlopu poznając gruzińską gościnność.

Smak kiszonych pomidorów

Kiszone pomidory to prawdziwa eksplozja smaków. Są słone, lekko kwaśne, z wyraźną nutą czosnku i kopru. Ich smak jest o wiele bardziej intensywny i złożony niż smak świeżych pomidorów.

Jak zrobić kiszone pomidory?

Żeby kiszone pomidory były smaczne, warto użyć odpowiednich odmian. Sprawdzą się mięsiste bawole serca i lima. Mają dużo miąższu i mało soku, dlatego nie rozpadną się podczas fermentacji. O wiele łatwiej będzie ukisić niewielkie pomidory, które bez problemu zmieszczą się w słoikach. Owoce nie powinny być także zbyt dojrzałe, idealne będą twarde i jędrne.

Do przygotowania kiszonych pomidorów potrzebujesz:

1 kg pomidorów, wodę (najlepiej przegotowaną i ostudzoną), sól kamienną niejodowaną (1 łyżka na litr wody). Kilka baldachów kopru, korzeń i liście chrzanu (dwa centymetry korzenia i jeden mały liść na słoik). Opcjonalnie po dwa liście wiśni, dębu lub czarnej porzeczki - dodają aromatu i jędrności. Jeśli lubimy ostrzejszy smak, warto także dodać ostrą papryczkę, kilka ząbków czosnku i gorczycę.

Przygotowanie:

Pomidory umyj pomidory i osusz. Możesz nakłuć je widelcem w kilku miejscach, aby lepiej wchłaniały zalewę i zapobiec pękaniu. W międzyczasie zagotuj wodę z solą. Mieszaj, aż sól całkowicie się rozpuści. Odstaw zalewę do całkowitego ostudzenia. To bardzo ważne, aby zalewa była zimna przed zalaniem pomidorów. Do wyparzonych wcześniej słoików włóż: część czosnku, kopru, chrzanu, liście wiśni/dębu/porzeczki, papryczkę, gorczycę. Następnie ciasno poukładaj pomidory w słoiku, starając się nie pozostawiać zbyt dużo wolnej przestrzeni. Pomiędzy pomidorami umieść pozostały czosnek, koper i chrzan. Zalej pomidory ostudzoną zalewą, tak aby były całkowicie przykryte. Jeśli używasz liści wiśni/dębu/porzeczki, możesz je umieścić na wierzchu pomidorów, aby dodatkowo je obciążyć. Zamknij słoik (niezbyt szczelnie, aby gazy mogły uchodzić) i odstaw go w temperaturze pokojowej na 5-7 dni. Po tym czasie pomidory są gotowe do zjedzenia, aby zapobiec dalszej gwałtownej fermentacji, przenieś słoiki z kiszonymi pomidorami do lodówki.

Z czym jeść kiszone pomidory?

Kiszone pomidory doskonale sprawdzą się jako przekąska same w sobie. Pokrojone w plastry, mogą uzupełnić talerz z ogórkami. Będą także doskonałe do sałatek oraz kanapek. Warto serwować je także jako dodatek do tłustych potraw mięsnych, rybnych i z dużą ilością sera.

ZOBACZ TEŻ: Zupa pomidorowa. Ta ze świeżych pomidorów będzie najlepsza jeśli dodasz do niej popularny owoc