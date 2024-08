Kompletując szkolną wyprawkę, pamiętaj o bezpieczeństwie dziecka

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Zdrowie i nawodnienie na pierwszym miejscu

Codzienne zapewnienie dzieciom dostępu do czystej, zdrowej wody to nie tylko kwestia nawodnienia. To także inwestycja w ich zdrowie i dobre samopoczucie. Butelka filtrująca Aquaphor CITY gwarantuje dostęp do świeżej wody pozbawionej chloru i metali ciężkich, w każdym miejscu – na przerwie, lekcji WF-u czy szkolnej wycieczce. Dzięki niej, Wasze dziecko uniknie niezdrowych napojów pełnych cukru i konserwantów, które mogą prowadzić do otyłości czy problemów zdrowotnych.

Butelka Aquaphor CITY to także oszczędność i ekologia – koniec z kupowaniem plastikowych butelek, które obciążają nie tylko plecak, ale i środowisko. Z butelką Aquaphor dbacie o zdrowie dziecka i jednocześnie chronicie planetę.

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w szkole

W tegorocznej kampanii Aquaphor stawia na bezpieczeństwo nie tylko poprzez dbałość o zdrowie, ale także troskę o widoczność dzieci w drodze do szkoły. W sieci sklepów Biedronka już niedługo pojawi się limitowana edycja butelek filtrujących CITY, gdzie do każdej butelki dołączymy odblaskowy breloczek z naszym brand hero – uroczym Aqualenkiem, który przypomni o konieczności bycia widocznym na drodze. Z kolei w Carrefourze już dziś można znaleźć Aqualenka z tarczą, symbolizującego ochronę, jaką daje czysta woda.

Kiedy mówimy o butelkach Aquaphor CITY, nie możemy zapomnieć o ich unikalnym designie. Aksamitna powierzchnia butelki jest nie tylko przyjemna w dotyku, ale i antypoślizgowa, co gwarantuje wygodę i komfort użytkowania. Poza tym, jeden wkład w butelce wystarcza na przefiltrowanie 150 litrów wody.

Kampania „Back to School” – razem z Zaczarowanym Światem Sary

Tegoroczna kampania „Back to School” z Aquaphor zyskała wyjątkowego ambasadora – rodzinę influencerów znaną jako Zaczarowany Świat Sary. Ich ogromny zasięg (ponad 1,4 miliona aktywnych subskrybentów) z pewnością pomoże marce dotrzeć ze swoim przesłaniem o bezpieczeństwie i zdrowiu do jak najszerszego grona rodziców i dzieci.

Zaczarowany Świat Sary to nie tylko popularna rodzina influencerów, ale przede wszystkim przykład odpowiedzialnego podejścia do życia i zdrowia, które idealnie współgra z wartościami marki Aquaphor.

Wyprawka szkolna, która zapewnia bezpieczeństwo

Kompletując wyprawkę szkolną dla swojego dziecka, pomyślcie o tym, co najważniejsze – o bezpieczeństwie. Wybierając butelkę filtrującą Aquaphor CITY, dbacie nie tylko o zdrowie, ale także o komfort i bezpieczeństwo Waszych dzieci. Dzięki naszej kampanii „Back to School” przypominamy, że czysta woda i widoczność na drodze to kluczowe elementy, o które warto zadbać już teraz. Zadbajmy o to, aby nasze dzieci miały wszystko, czego potrzebują, by zdrowo i bezpiecznie rozpocząć nowy rok szkolny.

Zachęcamy również do udziału w konkursie, organizowanym przez AQUAPHOR: https://aquaphor.com/pl-pl/bezpieczniezaquaphor