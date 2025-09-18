Kongres Future Health. Porozmawiajmy o przyszłości opieki zdrowotnej

2025-09-18 14:56

Medycyna stoi dziś na progu przełomu, którego ramy wyznaczają z jednej strony sztuczna inteligencja, z drugiej szereg wyzwań systemowych związanych z ochroną zdrowia w Polsce. Prognozy na najbliższe lata mówią o istotnych zmianach m.in. w diagnostyce, podejściu do profilaktyki czy zdalnej opieki nad pacjentem. Jak dobrze analizować trendy i wykorzystać potencjał innowacji medycznych, by stworzyć nowe modele zarządzania i współpracy między zawodami medycznymi oraz zrównoważone placówki medyczne? Odpowiedzią na te potrzeby jest Kongres Future Health, który 1 października 2025 roku zgromadzi w Warszawie ekspertów, praktyków i liderów opinii. Organizatorami wydarzenia są Grupa LUX MED, Wyższa Szkoła Nauk Medycznych i Fundacja LUX MED.

Kongres Future Health będzie przestrzenią, w której uczestnicy poznają najnowsze kierunki rozwoju, w tym genomikę, cyfrowe zdrowie psychiczne czy diagnostykę obrazową wpieraną rozwiązaniami AI.

Nie możemy mówić o bezpiecznej i jakościowej opiece nad pacjentami bez refleksji nad tym, co przyniesie przyszłość i jakie zmiany zachodzą już dziś. Nowoczesne technologie, w tym rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji wpływają na sektor ochrony zdrowia coraz szybciej i mocniej. Aby jednak w pełni wykorzystać jej potencjał, poznać najlepsze rozwiązania i obrać odpowiedni kierunek i tempo zmian, potrzebna jest otwarta dyskusja w szerokim gronie ekspertów. Dlatego zapraszam do udziału w Kongresie Future Health. Głęboko wierzę, że będzie on wartościową przestrzenią do wymiany myśli i inspiracją dla uczestników

- podkreśla dr Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Aby znaleźć się w gronie osób, które świadomie i odpowiedzialnie kształtują przyszłość medycyny wystarczy zarejestrować się bezpłatnie na https://future-health.pl/

W trakcie wydarzenia odbędzie się też inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Nauk Medycznych. Nowa uczelnia to odpowiedź na wyzwania edukacyjne w sektorze ochrony zdrowia. Więcej o uczelni na www.wsnm.edu.pl

 Chcemy być podmiotem, który podobnie jak sektor publiczny, ma realny wkład w kształcenie profesjonalistów medycznych, ale także w budowanie zdrowia populacji. Mamy ogromny potencjał zarówno jeśli chodzi o kadry, jak i infrastrukturę, z których możemy korzystać w kontekście powołania Wyższej Szkoły Nauk Medycznych. Posiadamy największą w kraju prywatną bazę kliniczną: 16 szpitali własnych i ponad 300 placówek ambulatoryjnych. Dzięki temu teoria i praktyka spotykają się u nas niemal natychmiast. Tworzymy wyjątkowe miejsce dla osób, które chcą rozwijać się zawodowo w ochronie zdrowia i jestem z tego niezwykle dumny

- mówi dr n. med. Krzysztof Kurek, Rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych.

 Future Health odbędzie się 1 października 2025 roku w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Organizatorami kongresu są Grupa LUX MED, Wyższa Szkoła Nauk Medycznych i Fundacja LUX MED im. dr Joanny Perkowicz. Partnerem jest związek Pracodawcy dla Zdrowia, a patronami medialnymi Dziennika Gazeta Prawna, Rynek Zdrowia, Pacjenci.pl, PoradnikZdrowie.pl, Super Biznes oraz Newseria.

Więcej na: https://future-health.pl/

Więcej o Grupie LUX MED:

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce od ponad 30 lat i zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, szpitalną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną i długoterminową dla ponad 3 000 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 300 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym 16 szpitali oraz ok. 3 000 poradni partnerskich. Grupa LUX MED zatrudnia prawie 29 000 osób, w tym ponad 12 000 lekarzy i 8 000 profesjonalistów medycznych innych zawodów, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Więcej informacji: www.luxmed.pl

