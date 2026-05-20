Koniec mitu 10 tysięcy kroków. Naukowcy wskazują nową, zaskakującą liczbę

Powszechnie przyjęta zasada 10 tysięcy kroków dziennie, traktowana jako podstawa zdrowia i nienagannej sylwetki, wcale nie opiera się na twardych dowodach naukowych.

Najnowsze analizy skutecznie obalają ten powielany mit, pokazując, że do zachowania wagi i lepszego zdrowia wystarczy znacznie skromniejszy wynik na krokomierzu.

Poznaj rzeczywistą, kluczową liczbę kroków i sprawdź, w jaki sposób dbać o kondycję bez zbędnego obciążenia psychicznego każdego dnia.

Dla ogromnej rzeszy ludzi cel w postaci 10 tysięcy kroków stał się absolutnym minimum, jeśli chcieli oni utrzymać formę i zapobiec tyciu. Miliony osób z zegarkami sportowymi wędrowały w poszukiwaniu tej magicznej wartości, wierząc w jej niezachwianą moc. Okazuje się jednak, że ten powszechnie wpajany standard nie jest poparty rygorystycznymi badaniami, a przekonanie o konieczności pokonywania dokładnie takiego dystansu do schudnięcia wynika z zabiegów marketingowych, a nie zaleceń lekarskich. Ile zatem trzeba spacerować, by cieszyć się szczupłą sylwetką i dobrą wydolnością? Eksperci stanowczo potwierdzają, że wcale nie mówimy tu o magicznej barierze 10 tysięcy.

Technika chodzenia nordic walking

Ile kroków dziennie na utrzymanie wagi? Naukowcy wskazują znacznie mniejszą wartość

Jak udowadniają badacze na łamach prestiżowego magazynu "International Journal of Environmental Research and Public Health", wcale nie jesteśmy zmuszeni do codziennego nabijania 10 tysięcy na naszych aplikacjach fitnessowych, by dbać o zdrowie i właściwą sylwetkę. Z wielu analiz wynika, że wykonanie zaledwie około 8,5 tysiąca kroków w ciągu dnia jest w zupełności wystarczające do utrzymania masy ciała na odpowiednim poziomie i polepszenia funkcjonowania organizmu. Oczywiście na ostateczny efekt wpływają też inne aspekty, jak choćby dieta, zaawansowanie wiekowe, metabolizm czy specyfika samego ruchu.

Dla zdrowia kluczowa jest bowiem systematyczność aktywności, a nie rygorystyczne trzymanie się wyznaczonych widełek. Zwykłe spacery z psem, rezygnacja z windy na rzecz schodów lub też inne drobne wysiłki w trakcie dnia potrafią zagwarantować potężne benefity zdrowotne. Dla sporej grupy ludzi już samo uświadomienie sobie, że pogoń za 10 tysiącami kroków nie jest obowiązkowa, może zadziałać niezwykle motywująco, pozwalając na czerpanie radości z ruchu bez poczucia presji.

Warto więc porzucić obsesyjne wpatrywanie się w licznik aplikacji, pamiętając przy tym, że nawet mniejsza, lecz ciągła dawka ruchu cudownie zadziała na nasze zdrowie, kondycję i wagę. To sam fakt aktywności odgrywa główną rolę, a nie sucha cyfra wyświecająca się na tarczy smartwatcha.

