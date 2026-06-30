Koniecznie wykop te kwiaty z ogrodu na początku lipca. Dzięki temu ochronisz je przed chorobami i zabezpieczysz na przyszły sezon

Wiosenne hiacynty mogą znów zachwycić, ale wielu ogrodników popełnia błąd, pozostawiając ich cebulki w ziemi, co zagraża przyszłemu kwitnieniu.

Odkryj, dlaczego niewykopanie cebulek po obumarciu liści grozi gniciem i chorobami, oraz poznaj idealny termin na ich usunięcie z gleby.

Nie przegap obfitych kwiatów! Sprawdź, jak prawidłowo wykopać, oczyścić i przygotować cebulki hiacyntów do zimowania, by cieszyć się nimi przez lata.

Wykopywanie cebulek hiacyntów z ziemi. Kiedy i jak przeprowadzić ten zabieg

To właśnie kwiaty cebulkowe na początku wiosny zamieniają nasz ogród w kolory zaułek. Gdy wszystko inne jest jeszcze w bardzo początkowej fazie rozwoju, hiacynty czy tulipany zachwycają kolorowymi kwiatami. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, kluczem do ponownego zakwitania w kolejnym sezonie w przypadku kwiatów cebulkowych może okazać się ich wykopywanie. Często w pielęgnacji hiacyntów popełnia się kluczowy błąd polegający na pozostawieniu pożółkłych liści i pędów oraz utrzymaniu cebulek w glebie.

Hiacynty najczęściej kwitną od marca do maja. Kwiaty utrzymują się nawet do kilku tygodni, a po przekwitnięciu spadają i zaczynają usychać. Jeszcze przez kilka tygodni po zrzuceniu kwiatów cebulki hiacyntów odżywiają się mikroelementami zawartymi w liściach oraz w łodygach. W ten sposób hiacynty magazynują składniki odżywcze na kolejny sezon. Oznacza to, że po przekwitnięciu hiacyntów nie powinno się ich od razu wykopywać, ani ucinać pędów. Sytuacja zmienia się jednak po pewnym czasie. Gdy pędy oraz liście całkowicie obumierają to znak, że pora na wykopywanie cebulek. Ogrodnicy wskazują, że zabieg ten najlepiej jest wykonać na początku lipca. Niewykopanie cebulek hiacyntów może sprawić, że w kolejnym sezonie już nie zakwitną. Cebulki mogą zacząć gnić i są narażone na choroby grzybowe. Hiacynty źle znoszą obfite opady deszczu, a także wilgotne, parne powietrze. Niewykopane mogą stać się także pożywieniem dla szkodników, w tym dla nornic i innych gryzoni ogrodowych.

Jak wykopywać cebulki hiacyntów z ziemi?

Po wykopaniu delikatnie oczyść cebulki z ziemi, usuń suche liście i ewentualne uszkodzone części, a następnie pozostaw je w przewiewnym, zacienionym miejscu na kilka dni do przeschnięcia.

Najczęstsze błędy podczas przechowywania cebulek to zbyt wysoka wilgotność, która sprzyja pleśnieniu, oraz zbyt wysoka temperatura, która może doprowadzić do przedwczesnego kiełkowania. Aby tego uniknąć, przechowuj cebulki w suchym, chłodnym (idealnie około 18-20°C) i przewiewnym miejscu. Doskonale sprawdzą się papierowe torby, ażurowe skrzynki lub siatki, które zapewnią odpowiednią cyrkulację powietrza. Regularnie sprawdzaj cebulki, usuwając te, które wykazują oznaki choroby lub uszkodzenia, aby nie zarażały pozostałych.

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