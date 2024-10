KONKURS: Zagraj z idolami GEN Z! Wygraj rozgrywkę w Scrabble z Hi Hanią lub Bartkiem Świeżym

Najtańszy sposób na czysty czajnik. Użyj tego środka, by go odkamienić. Herbata i kawa będą smakowały o wiele lepiej

Co należy zrobić?

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy kupić dowolną wersję gry Scrabble w salonach Empik lub na empik.com w dniach od 25 września do 6 listopada 2024 r., a następnie zarejestrować paragon na stronie konkursowej www.druzynascrabble.pl i odpowiedzieć na pytanie konkursowe, dlaczego to właśnie Ty powinieneś/powinnaś zagrać w drużynie z Hi Hanią lub Bartkiem Świeżym.

Nagrody – wyjątkowe spotkanie z idolami

Autorzy najlepszych odpowiedzi zostaną nagrodzeni udziałem w spotkaniu „Meet&Play”, podczas którego będą mieli okazję spotkać się ze swoimi idolami i zagrać z nimi w Scrabble Drużynowe 2w1 w drużynie Hi Hani lub Bartka Świeżego w Warszawie. Do każdej drużyny wybierane są trzy osoby. Laureaci konkursu otrzymają także zestawy gier Mattel o wartości 250 zł.

Pozostali uczestnicy konkursu będą mieli szansę na wygranie nagrody drugiego stopnia - jednego z pięćdziesięciu zestawów gier Mattel o wartości 250 zł.

Więcej informacji na stronie konkursu: na www.druzynascrabble.pl

Scrabble® – gra tak dobra, że brak słów!

Scrabble to gra, która od ponad 75 lat dostarcza rozrywki miłośnikom słów i strategii na całym świecie. Teraz możesz poznać jej nową odsłonę – Scrabble® Drużynowe 2w1, zaprojektowane z myślą o współpracy i budowaniu relacji. Wystarczy odwrócić planszę na drugą stronę i gotowe! Celem rozgrywki w Scrabble Drużynowe jest wspólne ukończenie wyzwań o różnych stopniach trudności. W trybie zespołowym rozgrywka jest bardziej dynamiczna, a osiągnięcie celu łatwiejsze. Gra Scrabble to świetna zabawa zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych graczy. Nowa wersja drużynowa wnosi jeszcze więcej emocji do rozgrywki!

Scrabble® Gwiezdne Wojny

Teraz możesz przenieść grę Scrabble® w nadprzestrzeń na 2 różne sposoby! Ciesz się klasyczną grą Scrabble® z dodanym słownictwem z Gwiezdnych Wojen lub wypróbuj Tryb Galaktyczny pełen kosmicznej zabawy.

Scrabble® Pokémon

W tej edycji możesz zdobywać punkty bonusowe za układanie słów ze świata Pokémonów! Wolisz bardziej luźną grę? Odwróć planszę i spróbuj wersji Scrabble® Pokémon, w której wszyscy gracze współpracują.

Scrabble® Junior

Dwie wspaniałe gry słowne w jednej – dla młodszych graczy! Gra nie jest już za trudna dla dzieci i pomaga im zwiększyć zasób słownictwa oraz nabrać sprawności w posługiwaniu się językiem.

Scrabble® Pułapki Nieprzewidywalny i emocjonujący charakter dzięki płytkom pułapek i płytkom aktywującym, które włączają do gry specjalne możliwości, takie jak kradzież punktów lub usuwanie płytek, co daje sprytnym graczom niemałą przewagę.

Scrabble® 75 lat

Specjalna drewniana edycja Scrabble® – elegancki design i obrotowa plansza – to doskonały pomysł na prezent.

Scrabble® Travel

Dzięki kompaktowemu rozmiarowi grę zabierzesz ze sobą, gdzie tylko chcesz.

i Autor: materiał prasowy Scrabble