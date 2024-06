Toksyczne ryby na polskich stołach: Co warto wiedzieć o zagrożeniach zdrowotnych

Dodaję do gorącej wody i namaczam białe skarpetki przez 30 minut. Po praniu są śnieżnobiałe jak nowe. Pranie białych skarpet

Zawsze robię to z ciętymi piwoniami, zanim wstawię je do wazonu. Dzięki temu pięknie zdobią salon przez nawet 7 dni. Sposób, aby piwonie długo stały

To imię jest tak obraźliwe, że zostało zakazane. Jednak rodzice wciąż próbują je nadawać swoim dzieciom. Imiona dla dzieci

Najbardziej obciachowe imię dla chłopca. Będzie kojarzyło się z... męskimi narządami

Jakie imię wybrać dla nienarodzonego dziecka? To jedno z ważniejszych zadań, jakie stają przed przyszłymi rodzicami. Najczęściej dzieci otrzymują imię po zaznanych postaciach lubianych przez rodziców, po starszych członkach rodziny lub wedle uznania i sympatii mamy i taty. W przypadku imion często rządzi również moda. Niektóre imiona stają się bardziej popularne od innych. Są także takie, które na przestrzeni lat utracił swoją popularność i w dzisiejszych czasach uznawane są za obciachowe. Tak jest między innymi w przypadku imienia Wacław. Jest to staropolskie imię, które według danych GUS obecnie w Polsce nosi ponad 20 tys. mężczyzn? Dlaczego imię Wacław traktowane jest jako obciachowe? Chodzi przede wszystkim o zdrobnienia. Najpopularniejsze to Wacek oraz Wacuś. Podobnie panowie nazywają swoją narządy intymne.

Zobacz także: Przecudne imię dla dziewczynki 2024 skradło serca rodziców. To osoba zaradna i ma wielkie serce. Imię oznacza "lilię"

Imię Wacław. Co oznacza i skąd pochodzi?

Imię Wacław wywodzi się z języka staropolskiego i pochodzi od słowa "wacł", które oznaczało "silny" oraz "mocny". Obecnie traci ono na swojej popularności i według danych GUS zajmuje 120. miejsce na liście najczęściej nadawanych imion w Polsce. Wacław symbolizuje wytrwałość oraz umiejętność podejmowania trudnych decyzji. Osoby o tym imieniu są odporne na stres i potrafią działać pod presją. Wacław obchodzi imieniny dwa raz do roku - 28 września, oraz 13 października.

Wacław - zdrobnienia

Najpopularniejszymi zdrobnieniami dla imienia Wacław są Wacek, Wacuś, Wacunio, Wacko, Wackuś, Wacenty, Waco, Waculek, Wacusiek i Wacko.

Imię Wacław - odpowiedniki w różnych językach

angielski - Wenceslas, Wenceslaus

włoski - Venceslao

niemiecki - Wenzel

francuski - Venceslas

łacina - Wenceslaus

hiszpański - Wenceslao

Obecnie imię Wacław jako pierwsze nadawane jest sporadycznie. Według danych z roku 2023 (ze strony https://dane.gov.pl/) imię Wacław (jako pierwsze imię) nie zostało nadane żadnemu chłopcu w Polsce. W skali kraju w roku 2023 TOP3 imion męskich w Polsce to: 1. Nikodem (6532 imiona), 2. Antoni (5663 imiona), 3. Jan (5638 imiona).

Sonda Podoba Ci się imię Wacław? Tak i wcale nie jest obciachowe Tak, ale obecnie raczej źle się kojarzy Nie. To imię jest brzydkie