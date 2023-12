Kroję w grube plastry, dodaję szczyptę tego i kładę na grzejniku. Po domu roznosi się przepiękny zapach. Sposób na domowy odświeżacz powietrza

Raz na 2 tygodnie wrzucam to do spłuczki. W ten sposób pozbyłam się uciążliwego problemu. Muszla klozetowa lśni czystością. Sposób na czyszczenie toalety

Kroję grube plastry i kładę na grzejniku. W całym domu unosi się przepiękny aromat

Co zrobić, by w domu pięknie pachniało? Przyjemny i delikatny zapach unoszący się w powietrzu dobrze wpływa na nastrój. Sprawia, że pomieszczenie wydaje się czystsze i przyjemniejsze. Wiele osób obawia się kupowania sztucznych odświeżaczy powietrza, które w swoim składzie mają wiele chemii. Podobnie jest ze świeczkami zapachowymi. Nie wszystkie są bezpieczne dla zdrowia oraz mogą powodować alergie i nawracające migreny. Są na szczęście domowe sposoby, by w mieszkaniu unosił się przepiękny zapach. Przed świętami zawsze przygotowuję mieszankę, która sprawia, że w całym moim domu pięknie pachnie. Na początek kroje cytrynę w grube plastry, dodaję goździki i anyż. Całość delikatnie gotuję. Wodę odlewam do butelki z atomizerem. W ten sposób powstaje domowy spray odświeżający. Cytryną wraz z goździkami i anyżem ostudzam i przekładam do materiałowego woreczka. Kładą go na grzejniku. Ciepło z kaloryfera stopniowo uwalnia przepiękny zapach, który unosi się po całym pomieszczeniu.

