Kupiłaś taki sweter na jesień? To najczęstszy błąd kobiet podczas kupowania swetra. Przez to wygląda się "pospolicie"

Sweter damski to nieodłączny element garderoby każdej kobiet jesienią 2024. Ciepły, miły w dotyku ma za zadanie chronić nas przed niskimi temperaturami i ogrzewać w chłodne dni i wieczory. Sweter damski to także modowy hit na jesień 2024. Można go połączyć ze spodniami, uzupełnić ozdobnymi dodatkami i w ten sposób stworzyć niepowtarzalną stylizację. Jednak podczas odświeżania swojej garderoby po lecie, należy zwrócić uwagę na panujące obecnie trendy. Kobiety uwielbiają jeden model sweter, jednak nieświadomie sprawiają, że przez ten szczegół cała ich stylizacja prezentuje się po prostu "pospolicie". Jeśli masz taki sweter w swojej szafie lub właśnie planujesz jego zakup, to posłuchaj, co na jego temat mówi stylistka, Emilia Chojnacka. "Najbardziej zależy mi, abyś zapamiętała ten malutki detal, którego zmiana nic cię nie kosztuje, a zrobi kolosalną różnicę!" - napisała na Instagramie.

Takie swetra na jesień 2024 nie kupuj

Wydawałoby się, że podczas kupowania swetra na jesień wystarczy zwrócić wagę na odpowiedni dla nas kolor, krój i rozmiar, to jedyne kwestie. Tymczasem stylista radzi, aby przyjrzeć się składowi oraz oczkom.

Im grubsze oczka, tym bardziej pospolity, zwyczajny i taki przeciętny efekt, który nie będzie pasował do każdego elementu w twojej garderobie. A im mniejsze oczka, tym efekt jest bardziej schludny, elegancki

- powiedziała Emilia Chojnacka.

Zwróć uwagę na to, że odkładnie tak samo jest przy szalikach. Im grubsze oczka, tym bardziej przytłaczający i ciężki efekt. A im szalik jest gładszy, tym bardziej stylizacja nabiera luksusowego i schludnego wyglądu.

- dodaje stylistka w swoim filmiku.

Zdecydowanie bardziej elegancki i wytworny efekt przynoszą swetry tkaniny z małymi oczkami

- piszą pod filmikiem stylistki internautki.

