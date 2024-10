Kupuję w warzywniaku, ścieram i mieszam. Domowa maseczka do twarzy, która doda skórze blasku i zadziała przeciwzmarszczkowo

Zamiast do zupy dodaję do wody i szoruję ramy okienne PCV. Mieszanka doczyści nawet najgorsze zabrudzenia. Czyszczenie ram okiennych

Gładka i promienna cera to dla wielu osób oznaka młodości i zdrowia. Ponadto dobra kondycja skóry może znacząco wpłynąć na naszą pewność siebie. Już samo dbanie o cerę może być formą dbania o siebie, co pozytywnie wpływa na samopoczucie. Regularne rytuały pielęgnacyjne mogą działać relaksująco i redukować stres. Dlatego, jeśli czujesz, że potrzebujesz odżywienia i blasku zrób domową maseczkę.

Ziemniaki zawierają potas oraz magnez. Mają też odrobinę wapnia, żelaza i fosforu. Sporo witaminy C oraz niewielkie ilości witamin: A, B1, B2, B3, B6 i PP. Poza tym zawierają błonnik, który ułatwia trawienie, pomaga w walce z nadwagą i obniża poziom cholesterolu. Warto wiedzieć, że stare ziemniaki są bardziej kaloryczne niż młode, ale mają mniej witaminy C. Zawierają więcej potasu i fosforu oraz witamin B1 i B6. Oprócz zastosowań zdrowotnych i kulinarnych mają także swój udział w kosmetyce. Witamina C zawarta w ziemniakach wspomaga produkcję kolagenu, co może pomóc w redukcji zmarszczek i poprawie elastyczności skóry. Można wykorzystać je w domowych sposobach na poprawę drobnych mankamentów nieskazitelnej urody. Jeśli twoja skóra wymaga nawilżenia i blasku, zetrzyj jednego ziemniaka, dodaj do niego łyżkę jogurtu naturalnego oraz jedno żółtko. Całość wymieszaj, nałóż na twarz i zmyj po 15 minutach. Regularne stosowanie maseczki może sprawić, że skóra będzie wyglądać jędrnie i młodo. Z kolei mąkę ziemniaczaną można wykorzystać do maseczki na włosy. Jeśli chcesz nawilżyć kosmyki, zmieszaj łyżkę mąki ziemniaczanej z dwoma łyżkami ulubionej odżywki i nałóż na mokre włosy. Spłucz po 15 minutach.

