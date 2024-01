Kupujesz w Lidlu? Wciąż masz szansę, aby wesprzeć cel tegorocznego Finału WOŚP

Dodaję kilka kropel do płynu do naczyń i czyszczę tym okap. Tłuszcz z gotowania rozpuszcza się bez szorowania. Genialny sposób na czyszczenie okapu

Tysiące gospodyń dodaje to do pączków i szkodzą sobie i bliskim. Robiąc domowe pączki unikaj tego jak ognia Przepis na pączki

To warto wiedzieć

Wlewam zamiast octu do bębna i nastawiam pralkę. Brzydki zapach znikł, a moje pranie pięknie pachnie. Sposób na czyszczenie pralki

Ewa Wachowicz dodaje do pączków nietypowy składnik. Przetestowałam ten przepis na pączki i już nigdy nie zrobię ich inaczej. Są idealnie puszyste i mięciutkie

W styczniu, do oferty produktowej związanej z Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dołączyły smaczne i pożywne musli One Day More (15,99 zł/400 g/1 opak.), które możemy kupić w trzech smakach: mieszankę truskawek, czekolady mlecznej i czerwonej porzeczki, musli proteinowe z chrupkami grochowymi, orzeszkami ziemnymi i bananami oraz odpornościowe z truskawkami i czarnymi porzeczkami. Dzięki kolorowej szacie graficznej z logo 32. Finału WOŚP, łatwo je odnaleźć na sklepowych półkach w Lidl Polska.

Dla najmłodszych entuzjastów WOŚP, sieć przygotowała wyjątkową ofertę, która obejmuje edukacyjne puzzle Czuczu (15,99 zł/zestaw), ekologiczne gry Muduko (22,99 zł/zestaw), eko-klocki Małych Geniuszy (16,99 zł/zestaw) oraz kolorowanki z naklejkami (7,99 zł/1 szt.). To oferta, która nie tylko bawi i rozwija, ale również stanowi doskonałą okazję do przekazywania wartości związanych z aktywnym uczestnictwem w społecznych inicjatywach.

Zobacz także: Tysiące gospodyń dodaje to do pączków i szkodzą sobie i bliskim. Robiąc domowe pączki unikaj tego jak ognia Przepis na pączki

Wśród dostępnych produktów znajdziemy również stylowe koszulki damskie i męskie (49,99 zł/1 szt.), skarpetki (24,99 zł/1 szt.) oraz praktyczne materiałowe torby (32,99 zł/1 szt.). Sieć oferuje także funkcjonalne akcesoria takie jak długopisy (6,99 zł/1 szt.), trójdzielne kalendarze na nowy rok (29,99 zł/1 szt.) lub te w formie książkowej (16,99 zł/1 szt.) oraz urocze magnesy na lodówkę (14,99 zł/1 szt.). Wszystkie te gadżety są ozdobione okolicznościowymi grafikami tegorocznego Finału. Dodatkowo, do 28 stycznia klienci Lidl Polska, przy zakupach za min. 50 złotych, mogą zasilić konto 32. Finału WOŚP za pośrednictwem terminali płatniczych. Po zatwierdzeniu chęci przekazania datku, do wyboru będą cztery kwoty donacji: 5, 10, 20 oraz 32 zł.

Co więcej? Na platformie zakupowej Allegro można wziąć udział w wielu aukcjach, z których dochód zostanie w całości przeznaczony na cele tegorocznego Finału WOŚP. Na koncie Lidl Polska można wylicytować koszulkę z motywem Szkoły Pełnej Talentów i autografem Roberta Lewandowskiego oraz podwójne zaproszenie na wyjątkową kolację w restauracji Platter by Karol Okrasa w Warszawie.

i Autor: Materiały prasowe WOŚP

i Autor: Materiały prasowe WOŚP