Ładne życzenia imieninowe dla Adama. Śmieszne i wesołe na SMS. Imieniny Adama 24 grudnia

Jak jeść podczas świąt, by nie przytyć? Psycholog zdradza 5 sposobów, by cieszyć się świętami i by dieta nie poszła w las

Byliście grzeczni w tym roku? Perchta już czeka, by Was ukarać. To złowrogi duch świąt. Tego nie wiedzieliście o Bożym Narodzeniu

Imieniny Adama 24 grudnia. Życzenia

Imieniny Adama wypadają 24 grudnia, czyli w Wigilię. To najpopularniejsza data, kiedy obchodzimy imieniny Adama i wtedy właśnie składamy solenizantom najpiękniejsze życzenia. Czego życzyć z okazji imienin? Przyjęło się, że najchętniej życzymy zdrowia, pieniędzy, miłości i spokoju. Życzenia imieninowe dla Adama możemy złożyć osobiście, ale jeśli nie będziemy mieć takiej możliwości, to warto wysłać SMS z życzeniami. Ta forma jest jedną z najpopularniejszych w ostatnich latach, a krótka wiadomość może sprawić solenizantowi ogromną radość.

Śmieszne życzenia imieninowe dla Adama

Śmieszne życzenia imieninowe dla Adama z pewnością poprawią humor każdemu, kto je otrzyma. Rozbawią i ucieszą, bo najważniejszy jest fakt, że pamiętamy o jego święcie. Poniżej zamieściliśmy kilka najlepszych i śmiesznych życzeń na imieniny Adama, które można skopiować do wiadomości i wysłać solenizantowi.

Adamie kochany, bądź zawsze wyspany. Niech szczęście Ci sprzyja i czas miło mija! Sto lat z okazji imienin życzy...

Adamie kochany! Dużo zdrówka i miłości. W dzień imienin setki gości. Niech każdy z Tobą dziś świętuje i się niczym nie przejmuje! Wszystkiego, co najlepsze!

Najlepsze życzonka, pięknego w życiu słonka, smutków małych jak biedronka i szczęścia wielkiego jak smok!

Żadnej straty, same zyski. Wolne chwile w gronie bliskich. Kilka nowych samochodów, żona miła bez powodu. Nikt Cię nigdy nie okłamie – tego życzę Ci, Adamie.

Adamie, życzę Ci, aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień, uśmiechał się do Ciebie świat cały. By nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr specjalny, co rozwiewa smutki. Wiązankę najserdeczniejszych imieninowych życzeń przesyła...

Rozsądku w życiu, umiaru w piciu. Dobrego zdrowia, pieniędzy mrowia. Ciągłej radości, szczęścia w miłości. Wspaniałej pracy, wysokiej płacy. Pomysłów wielu, dojścia do celu. Rekordów bicia i 100 lat życia. Wszystkiego, co najlepsze z okazji imienin, Adam!

Nie życzę Ci, abyś wśród błota znalazł żyłę złota, lecz życzę Ci, byś w bezdusznym tłumie znalazł serce, które Cię pokocha i zrozumie.

Sonda Życzenia imieninowe powinny być: Zabawne Poważne Zależy komu, je składamy