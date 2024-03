Lidlowy przegląd cenowy – nowa kampania marketingowa Lidla

— Jeśli miałbym opisać nową kampanię hasłem to byłoby to „w całej Polsce jedna, niska cena”, ponieważ wierzymy, że każdy powinien mieć możliwość zrobienia tych samych zakupów dokładnie za te same pieniądze. Dla wszystkich prowadzimy transparentną, spójną politykę cenową i wierzymy, że to właśnie dzięki niej klienci nam ufają i wybierają Lidla — mówi Wojciech Grohn, członek zarządu ds. Zakupów w Lidl Polska.

Lidlowy przegląd cenowy to tytuł nowego spotu Lidl Polska, w którym wykorzystano innowacyjną i kreatywną konwencję newsową. Nowa kampania nawiązuje do przekazów medialnych międzynarodowych stacji informacyjnych, które reprezentują najwyższe standardy dziennikarskie. Kampania jest dostępna w różnych kanałach: w telewizji, radio, gazetkach Lidla, mediach społecznościowych czy na platformie YouTube.