Lody o smaku musztardy? To nie żart! KAMIS łączy siły z Good Lood

Smak, którego nikt się nie spodziewa

Musztarda francuska i sarepska KAMIS z dodatkiem miodu? To połączenie może brzmieć niekonwencjonalnie, ale właśnie takie smaki zaskakują najbardziej. „Musztarda po obiedzie” to limitowane lody stworzone we współpracy KAMIS i Good Lood, które pokazują, że musztarda może wyjść poza schemat i stać się inspiracją do kulinarnych eksperymentów.

Współpraca z Good Lood to dla nas naturalny sposób na pokazanie, że smak nie zna granic. Chcieliśmy dotrzeć do młodszych konsumentów, zwłaszcza przedstawicieli Gen Z, w nowym i angażującym formacie, a jednocześnie pokazać, że musztarda kojarzona z daniem głównym może z powodzeniem stać się częścią deseru – mówi Aleksandra Kudyba, Brand Manager w McCormick & Company.

Współpraca jest rozszerzeniem działań marki przy kampanii „Dokładnie Taki Smak”, która zachęca do nadania tradycyjnym potrawom nowego, wyjątkowego charakteru z pomocą szerokiej oferty przypraw i musztard KAMIS.

Goście Good Lood wiedzą, że w naszej ofercie zawsze czeka na nich bogata gama smaków – klasycznych i niebanalnych, dlatego też współpraca z marką KAMIS była dla nas naturalnym wyborem. „Musztarda po obiedzie”, którą wspólnie opracowaliśmy, to nie tylko gra słowna, ale także lody pełne charakteru. Warto ich spróbować, aby przekonać się, jak musztarda smakuje w formie innej niż zwykle. Na 1.04 zrobiliśmy prawdziwe Prima Aprilis – bo aż trudno uwierzyć jak to połączenie dobrze smakuje – mówi Cyprian Halek, Marketing & PR Manager w Good Lood.

Oferta dostępna będzie jedynie 1 kwietnia w loodspotach Good Lood w Warszawie i Krakowie oraz z usługą Good Lood Delivery.