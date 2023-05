LUSH i Otwarte Klatki JEDNYM GŁOSEM apelują o zakończenie epoki klatkowej w Unii Europejskiej

LUSH to marka znana z zaangażowania w zrównoważony rozwój oraz działania, które mają na celu pozostawienie świata lepszym miejscem. Filozofia marki pociąga za sobą realne działania prowadzone na całym świecie, dzięki którym możliwe jest wprowadzenie zmiany na lepsze w zakresie ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz praw człowieka (w tym sprawiedliwości społecznej, pokoju i równości). Mając na uwadze dobrostan zwierząt, marka LUSH zaangażowała się w kampanię JEDNYM GŁOSEM realizowaną przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki w ramach projektu “Zakończmy Epokę Klatkową”, którego celem jest zebranie jak największej liczby podpisów Polek i Polaków pod petycją wzywającą Ministra Rolnictwa do poparcia zakazu hodowli klatkowej w UE. W Polsce każdego roku 42 milionów zwierząt gospodarskich jest trzymanych w systemie klatkowym. Przez całe swoje życie, doświadczają bólu, chorób i cierpienia, którym można by zapobiec stosując inny rodzaj chowu.

Organizacje przygotowane na dokonanie rzeczywistej zmiany przy ograniczonych zasobach mogą ubiegać się o dotację “Charity Pot” na realizację swoich celów statutowych. Między 15 a 28 maja br. sprzedaż produktów Charity Pot zasili dotację dla Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Będzie to pierwsza lokalna współpraca LUSH z organizacją społeczną w Polsce. W witrynie sklepu w tym okresie pojawi się przykuwająca uwagę instalacja artystyczna, która w wymowny sposób zilustruje warunki życia zwierząt w chowie klatkowym.

Dotacje Charity Pot trafiają do projektów, które mają na celu spowodowanie długoterminowej zmiany. Angażując się w projekt JEDNYM GŁOSEM pozwalamy wypowiedzieć się tym, którzy w inny sposób nie mogliby zawalczyć o swoje prawa i zmienić swojego losu - zwierzętom cierpiącym w chowie klatkowym. Jest to dla nas naturalny krok, bo troska o zwierzęta leży w DNA marki LUSH. Zwracamy też uwagę na to, jak wiele zależy od naszych codziennych wyborów konsumenckich i jak dużo one znaczą w dłuższej perspektywie. Zachęcamy do podpisania petycji na jednym-glosem.pl - mówi Tobias Kruse, szef ds. strategii rozwoju i komunikacji LUSH Global Digital Limited.

Badania, w tym najnowsze opracowanie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, jasno wskazują, że hodowla klatkowa nie zapewnia zwierzętom nawet podstawowego poziomu dobrostanu. Klatki uniemożliwiają im realizowanie naturalnych potrzeb - kury nie mogą swobodnie rozpościerać skrzydeł czy grzebać w ziemi, cielęta spędzają pierwsze tygodnie życia w izolacji, króliki nie mogą kopać nor i skakać, a maciory nie mogą nawet obrócić się o 180 stopni - mówi Maria Madej, koordynatorka projektu “Zakończmy Epokę Klatkową” w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki. Wierzymy, że zmiana ich losu jest możliwa i cieszymy się, że LUSH chce być jej częścią - dodaje Madej.

Kampania JEDNYM GŁOSEM jest odsłoną projeku “Zakończmy Epokę Klatkową” prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki w Polsce, w której znane osoby, które nie są obojętne na los zwierząt takie jak: Anna Dereszowska, Tomasz Raczek, Agnieszka Woźniak-Starak, Lara Gessler, Zuza Kołodziejczyk, Bartosz Bielenia oraz Rafał Maślak w przejmujacym spocie przemawiają w imieniu 42 milionów zwierząt, które spędzają swoje życie w klatkach i jednogłośnie apelują o podpisanie petycji.