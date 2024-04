Wlewam 30 ml do pralki zamiast płynu do płukania. Pranie pięknie pachnie, a ubrania są miękkie jak nowe. Sposób na pachnące pranie

Choć niektórym trudno sobie to wyobrazić, to na świecie są kobiety, które do szczęścia nie potrzebują męża i dzieci. Wiele z nich świadomie wybiera życie w pojedynkę i jest szczęśliwa. Niegdyś czterdziestoletnia samotna kobieta była spisywana przez społeczeństwo na straty. Do dziś wiele osób nie pojmuje, że życie w pojedynkę może być świadomym wyborem. Czterdziestolatki i starsze kobiety, które mówią wprost, że nie chcą mieć dzieci ani męża, są często krytykowane. Dlatego, Christina Pensa postanowiła opowiedzieć swoją historię amerykańskiemu portalowi „Buisness Insider”.

Ma 40 lat, nie ma męża ani dzieci. Jest szczęśliwą singielką i mówi jasno: nic ci do tego, nie potrzebuję współczucia

Christina Pensa niedawno skończyła 40 lat, przez większą część dorosłego życia mieszkała w Nowym Jorku. Po ukończeniu college'u spędziła kilka lat, pracując jako szefowa kuchni, pracowała też w hotelach, a następnie zajęła się wynajmowaniem luksusowych nieruchomości. Zarządza dużymi projektami i niestety często spotyka się z mnóstwem pytań dotyczących stanu cywilnego. Prawdopodobnie Christina nie jest w tym osamotniona. Na całym świecie kobiety po 40. są bombardowane pytaniami o partnerów i dzieci. Nie tylko ze strony rodziny, ale także obcych ludzi i zamężne „koleżanki”.

- Moje koleżanki singielki zgadzają się, że pytania, które otrzymujemy, nierzadko są zaskakujące, a w zależności od naszych odpowiedzi, często spotykają się ze współczuciem lub nawet ostrą krytyką – mówi Christina Pensa w rozmowie z „Buisness Insider”.

Miarka się przebrała, kiedy czterdziestolatka została zaczepiona przez pewnego mężczyznę w mediach społecznościowych. Chciał umówić się na randkę kilka razy w ciągu ostatnich lat. Niedawno się rozwiódł i spróbował znów. Oprócz swoich uczuć wyraził także obawy co do spotkania „Jest rzecz, która nie daje mi spokoju — jak u licha wciąż jesteś singielką?" - napisał zainteresowany randką. Kobieta postanowiła odpowiedzieć publicznie.

- Nie było to skierowane do konkretnego nadawcy, ale raczej do wszystkich mężczyzn i osób, które atakują przestrzeń kobiet takimi pytaniami[…] Wielu osobom nie przychodzi do głowy, że niektóre z nas są singielkami z wyboru i z radością decydują się nimi pozostać. Im szczęśliwsza kobieta, tym bardziej woli własne towarzystwo, zamiast narażać swoje szczęście na status quo. Niektóre z nas, które nie decydują się wychodzić za mąż lub żenić się do późniejszego wieku, robią to, ponieważ trzymają się w życiu pewnych standardów i nie chcą dostosowywać się do presji – tłumaczy Christina Pensa w rozmowie z „Business Insider” i dodaje, że ma nadzieję, że wkrótce taki stan nikogo nie będzie dziwił. - Jeśli kobieta mówi: "Nie, nie jestem mężatką", zamiast współczującego spojrzenia, jak orzeźwiająco byłoby usłyszeć: to wspaniale, jakie masz zainteresowania?

W Polsce rośnie liczba kobiet, które nie chcą mieć dzieci

Kobiety, które świadome decydują, że nie chcą mieć dzieci, często spotykają się z krytyką. Od lat utrwalany stereotyp i przypisywanie kobiecie roli matki sprawia, że wielu osobom trudno pojąć, że ktoś może myśleć inaczej i podejmować inne decyzje. Dlatego coraz więcej kobiet, także znanych z pierwszych stron gazet, głośno mówi o swoim wyborze. Temat świadomej bezdzietności porusza m.in. Aleksandra Kwaśniewska, Ewa Chodakowska czy Agnieszka Woźniak-Starak.

- „Mam ogromną nadzieję, że uda nam się znormalizować temat świadomej bezdzietności, a także uwrażliwić ludzi na to, jak bardzo mogą ranić „niewinne” pytania. Wierzę, że jeśli będziemy o tym mówić głośno i wyraźnie, to w końcu nas usłyszą. Jednak przede wszystkim, bądźmy w tym razem. Szanujmy nawzajem nasze decyzje, wspierajmy je i nie narzucajmy innym własnego scenariusza na szczęście. Przytulam Was wszystkie"– napisała na Instagramie w 2021 roku Aleksandra Kwaśniewska.Na jej post odpowiedziało mnóstwo osób mi.in. Agnieszka Woźniak-Starak. - „Nie mam dzieci i jest mi z tym dobrze, czy komuś się to podoba, czy nie. Dzięki Ola!” - napisała.Z kolei Ewa Chodakowska w rozmowie z „Party” przyznała, że często słyszy pytanie, czy zamierza mieć dzieci i kiedy. - „Nie znam tej miłości, ale dobrze wiem, ile wysiłku kosztuje macierzyństwo. Dla mnie każda mama codziennie zdobywa Mount Everest, a ja nie jestem gotowa na taki heroizm i świadomie nie decyduję się na dzieci” – odpowiedziała.

