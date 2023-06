Maczfit partnerem Fundacji Herosi

Z okazji Dnia Dziecka Fundacja Herosi i Maczfit zachęcają Polaków do spełnienia marzeń dzieci z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka. Jak to zrobić? Wystarczy dołączyć do akcji „Dzień Dla Dziecka” i wziąć udział w internetowej zbiórce na stronie: https://zrzutka.pl/z/dziendladziecka. Dzięki zebranym funduszom podopieczni Fundacji będą mogli zrealizować swoje najskrytsze marzenia.

Dzieci mają różne marzenia – nasza Fundacja poza pomocą w ramach swoich głównych programów (leczenie celowane, rehabilitacja, wsparcie w transporcie) stara się spełniać marzenia dzieci, te małe i te większe. Kupujemy prezenty urodzinowe i wychodzimy naprzeciw ich codziennym potrzebom, a teraz z okazji Dnia Dziecka, chcemy im dać coś, co oderwie ich od rzeczywistości, z którą się mierzą. W tej misji po raz kolejny wspiera nas firma Maczfit – mówi Aneta Rostkowska-Rau, założycielka Fundacji Herosi.

Wzięcie udziału w zbiórce to bezpośrednia pomoc pacjentom Kliniki. Daje możliwość sfinansowania konkretnych marzeń, takich jak bilet do kina, artykuły plastyczne czy wycieczka. Akcja trwa do 4.06.2023.

Dla nas każdy uśmiech dziecka jest bezcenny, zwłaszcza kiedy walczy z chorobą i potrzebuje dodatkowej energii. W Maczfit propagujemy zdrowe odżywianie, ale też angażujemy się w akcje mające realny wpływ na życie osób, które potrzebują wsparcia. Promując zbiórkę środków oraz wspólnie przygotowując desery w Klinice, chcemy dać dzieciom powód do radości oraz sprawić, by poczuły, że jesteśmy z nimi. Komunikujemy inicjatywę w naszych kanałach social mediowych, a także zachęcamy do wzięcia w niej udziału wspólnie z naszymi ambasadorami, influencerami i pracownikami – wyjaśnia Karolina Tokarz, Dyrektorka Działu Kreacji i Komunikacji w Maczfit.

Fundacja Herosi od 14 lat aktywnie wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi z całej Polski. Pacjenci Kliniki otrzymują kompleksową opiekę: od diagnozy, poprzez chemioterapię i zabiegi operacyjne, aż po rehabilitację i wsparcie psychologiczne. Jej celem są działania mające na celu pozyskiwanie funduszy na leczenie nierefundowane przez NFZ, przede wszystkim leczenie celowane.

i Autor: Materiały prasowe Maczfit