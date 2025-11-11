Magia Świąt – trzy kolekcje, które wprowadzą świąteczny nastrój do każdego domu

Santa’s Factory – radość w każdym detalu

Powrót do beztroskich, dziecięcych świąt – pełnych śmiechu, ciepła i prezentów ukrytych pod choinką. Każdy drobiazg z kolekcji Santa's Factory został stworzony po to, by wprowadzić dobry nastrój: od wesołych kubków i kolorowych skarpet po miękkie rękawiczki, termofory i ogrzewacze do rąk. To idealne upominki dla bliskich, które ogrzewają nie tylko dłonie, ale i serca. Całość uzupełniają zestawy prezentowe oraz gadżety dla pupili, bo przecież w święta każdy zasługuje na odrobinę ciepła.

Joyful Xmas – klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody

Czerwień, zieleń i biel łączą się w harmonijną całość, przywołując wspomnienia rodzinnych spotkań, zapachu choinki i czapki św. Mikołaja. Joyful Xmas to propozycja, która pozwala celebrować Boże Narodzenie w klasycznym stylu – z eleganckimi dekoracjami, figurkami, świecami i tekstyliami, tworzącymi ciepły, przytulny klimat. Miękkie kapcie, puszyste koce, ozdobne kubki i zestawy prezentowe sprawią, że każdy moment grudnia nabierze świątecznego ciepła.

Magic Winter – zimowa harmonia

Dla tych, którzy w świętach cenią subtelność i elegancję – powstała Magic Winter. To kolekcja, w której króluje biel przeplatana złotem i srebrem, tworząc atmosferę spokoju i zimowego blasku. Delikatne dekoracje, podświetlane domki i świece wprowadzają do wnętrza harmonię, a miękkie koce i połyskujące akcenty dodają przytulności.