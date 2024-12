Magia Świąt zaczyna się od uśmiechu

Curaprox Hydrosonic pro jest odzwierciedleniem profesjonalnej pielęgnacji stomatologicznej. Dzięki niej możesz zyskać uczucie niebywałej czystości za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby, nawet wtedy gdy posiadasz aparat, implanty czy wrażliwe dziąsła. Co ją wyróżnia? Bardzo wiele. To właśnie Hydrosonic pro ma jeden intuicyjny przycisk i aż siedem różnych poziomów czyszczenia w zakresie od 44 000 do 84 000 ruchów główki szczoteczki na minutę. A wszystko po to, by móc znaleźć swój ulubiony i po prostu zakochać się w szczotkowaniu zębów! Na szczególną uwagę zasługują tu również główki, bo do wyboru mamy aż trzy. Sensitive łączy delikatność i skuteczność, doskonale sprawdzi się przy wrażliwych dziąsłach. Power jest mocna, ale równie delikatna, dlatego będzie dobrym wyborem przy zdrowych dziąsłach. Z kolei single, to jednopęczkowa główka szczoteczki, która została stworzona, by precyzyjnie czyścić linię dziąseł, aparaty czy implanty. Każda z główek posiada utlracienkie, delikatne włókna Curen®, ergonomiczny kształt i technologię Curacurve®, która cechuje się wygięciem o 10 lub 15 stopni, co umożliwia łatwe czyszczenie nawet trudno dostępnych miejsc.

Hydrosonic pro pozwoli Ci na ponad 30 sesji szczotkowania – i to na jednym ładowaniu. A przez cały ten czas moc pozostaje dokładnie na tym samym poziomie. Do tego można ją ładować przy pomocy USB. Szczoteczka hydrosoniczna wraz z trzema wymiennymi główkami zamknięta jest w stylowym, eleganckim etui, dzięki czemu w łatwy sposób, możesz ją zabrać zawsze ze sobą.