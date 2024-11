Mieszam 4 składniki i mam domowe tabletki do zmywarki. Naczynia błyszczą z czystości niczym diament i to za grosze. Domowe kapsułki do zmywarki

Gwiazda betlejemska nie zgubi liści do świąt. Oto czego popularny kwiat doniczkowy potrzebuje, by zdrowo rosnąć

Mieszam 4 składniki i mam domowe tabletki do zmywarki. Naczynia błyszczą niczym diament

Chyba niewiele osób wyobraża sobie teraz funkcjonowanie bez zmywarki. Zmywarka to niewątpliwie jeden z najlepszych wynalazków ostatnich lat. Ułatwia zmywanie naczyń, a do tego pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd i wodę. Do korzystania z niej potrzebujemy jedynie specjalnych kapsułek, które można dostać niemal w każdym sklepie. Jednak w trosce o środowisko, w którym żyjemy i nasze zdrowie, niektórzy decydują się na zastąpienie sklepowych kapsułek bardziej ekologicznymi środkami czyszczącymi. Dlatego zamiast kupować gotowe tabletki do zmywarki, przygotuj je samodzielnie w domu. Potrzebujesz dosłownie tych czterech składników, aby Twoje talerze, sztućce i szklanki lśniły z czystości niczym diament. Jak przygotować domowe kapsułki do zmywarki?

Domowe kapsułki do zmywarki. Jak je przygotować?

Domowe kapsułki do zmywarki przygotujesz z czterech składników, które większość z nas ma już w swoim domu. Do przygotowania domowych tabletek do zmywarki potrzebujesz:

1/2 szklanki sody oczyszczonej,

1/2 szklanki sody kalcynowanej,

1/2 szklanki soli kuchennej,

1/5 szklanki kwasku cytrynowego.

Powyższe składniki starannie wymieszaj, dodaj do nich odrobinę wody, przełóż do foremki na lód i pozostaw do wyschnięcia. Kiedy będą już gotowe, przełóż je do szczelnie zamkniętego pojemnika i stosuj tak, jak tradycyjne kapsułki do zmywarki.

Dlaczego zmywarka nie domywa naczyń? Przyczyny

Zmywarka nie domywa naczyń najczęściej przez brudny filtr, złe ułożenie naczyń lub po prostu nieodpowiedni program. Filtr zmywarki, tak jak i jej uszczelki i wnętrze należy regularnie czyścić. Niektóre urządzenia posiadają nawet specjalny program do tego. Można również użyć detergentu lub sody oczyszczonej do czyszczenia zmywarki. Wsyp ją do miejsca na tabletkę i nastaw program o temperaturze co najmniej 60 stopni. Wcześniej jednak wyszoruj filtr, usuwając z niego resztki jedzenia.