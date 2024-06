Smaruję tym ramy okienne, a ich biel za każdym razem mnie zaskakuje. Domowa pasta do czyszczenia ram okiennych, którą robię z 3 składników. Tańsza niż płyn do szyb! Sposób na czyszczenie ram okiennych

Mieszam ze sobą te składniki i rozpylam po kostce brukowej. Wypala mech po kilku dniach

Mech dla posiadaczy działek i ogrodów to temat rzeka. Choć jako element poszycia leśnego jest bardzo pożądany to, gdy zaczyna rosnąć na kostce brukowej stanowi problem. Mech sprawia, że bruk staje się bardzo śliski i niezwykle łatwo o wypadek. Pozbycie się mchu z kostki brukowej nie jest najłatwiejsze. Możesz próbować pozbyć się go ręcznie. Jest to jednak zajęcie czasochłonne, a mech i tak będzie nawracał. Skuteczne często okazują się domowe metody na wypalenie mchu. Są one bezpieczne dla kostki brukowej, a bezlitosne dla mchu. Podczas usuwania mchu z kostki brukowej niezastąpiony jest ocet spirytusowy. Wystarczy, że wymieszasz go z wodą w proporcjach 2:1 i przelejesz do butelki z atomizerem. Całość dobrze wymieszaj i obficie spryskaj porośnięte mchem miejsca na kostce brukowej. Jeżeli mchu jest wyjątkowo dużo użyj nierozcieńczonego octu. Czynność tą powtarzaj raz w tygodniu. Ocet wypali mech z kostki brukowej, a przy tym będzie dla niej bezpieczny.

Jakie preparaty na pozbycie się mchu z kostki brukowej?

W wyjątkowo trudnych sytuacjach konieczne będzie sięgnięcie po kupne preparaty na mech. Są one wyjątkowo skuteczne i już w kilka dni wypalają niechciany mech. Pamiętaj jednak, by tego rodzaju preparatów używać w bezdeszczowe dni. W innym przypadku woda je zmyje i będą nieskuteczne. Wypalone i uschnięte fragmenty mchu należy usunąć ręcznie. Można to zrobić przy pomocy specjalnych szczotek. Unikaj usuwania mchu ręcznie ponieważ środek chemiczny może Ci podrażnić dłonie.

