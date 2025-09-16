Mieszam z wodą i przecieram drzwi. Tłuste ślady po palcach i zabrudzenia znikają niczym zaczarowane. Domowa mieszanka do czyszczenia drzwi wewnętrznych i zewnetrznych

Przyznaj się, kiedy ostatni raz umyłaś drzwi? To jedno z najczęściej pomijanych miejsc w domu podczas sprzątania, a badania są jednoznaczne. Na klamkach w drzwiach znaleźć można więcej bakterii niż w muszli klozetowej. Ta domowa mieszanka pomoże Ci usunąć wszystkie zabrudzenia w kilka sekund.

Czyszczenie drzwi to ważna czynność, o której nie można zapominać. Stale dotykami ich dłońmi i w ten sposób transferujemy nie tylko zabrudzenia, ale także drobnoustroje oraz bakterie. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia to właśnie na klamkach zbiera się najwięcej groźnych bakterii. Kluczem do zachowania odpowiedniej higieny jest częste mycie rąk. Bez zaskoczenia najbardziej brudne są klamki i drzwi w miejscach publicznych takich jak kina, hotele czy toalety. Nie znaczy to jednak, że problem ten nie dotyczy naszych mieszkań. Regularne czyszczenie drzwi, zarówno frontów, klamek jak i futryn to podstawa higieny.

Jak usunąć z drzwi tłuste ślady po palcach, zabrudzenia z kurzu oraz bakterie? Z pomocą, jak zawsze, przyjdą domowe sposoby. Niektórzy polecają do czyszczenia drzwi biały ocet. Faktycznie ocet to niezastąpiony pomocnik sprzątania, który wykazuje silne działanie bakteriobójcze. O ile ocet świetnie sprawdzi się do czyszczenia futryn lub klamek, to w przypadku frontów drzwi może być gorzej. Drewniane lub malowane drzwi nie powinny być czyszczone octem. Może on spowodować zniszczenia oraz odpryski farby.

Do czyszczenia drzwi o wiele lepiej sprawdzi się inny niezawodny pomocnik. Mowa o sodzie oczyszczonej. Przygotuj mieszankę sody oczyszczonej i wody wymieszanej w proporcjach 1:2. Zamocz w roztworze bawełnianą ściereczkę i przetrzyj dokładnie drzwi. Soda oczyszczona usuwa zabrudzenia, a także działa przeciwbakteryjnie. W przypadku większych zabrudzeń przygotuj gęstą pastę mieszają sodę oczyszczoną i wodę w równych proporcjach. Nałóż ją na zabrudzenia i odczekaj 20 minut. Po tym czasie przemyj wszystko letnią wodą. Sodą oczyszczoną wyczyścić także szyby w drzwiach oraz futryny. Korzystając regularnie z tego sposobu Twoje drzwi będą czyste i będzie się na nich osadzać mniej bakterii.

