Kabina prysznicowa to miejsce, które wymaga regularnego czyszczenia. Osad z mydła, kamień i zacieki potrafią skutecznie zepsuć estetykę łazienki. Zamiast sięgać po agresywne środki chemiczne, wypróbuj naturalny i skuteczny sposób.

Mieszam z wodą i spryskuję kabinę prysznicową, bo najlepiej wyżera kamień i osady. Bez octu i agresywnej chemii mam lśniące szyby

Alternatywą dla octu, który skutecznie radzi sobie z usuwaniem kamienia i osadów z mydła jest kwasek cytrynowy. Ma właściwości czyszczące, odkamieniające i dezynfekujące. Jest bezpieczny dla środowiska i delikatny dla powierzchni, a jednocześnie skutecznie usuwa osad z mydła, kamień i zacieki. Dodatkowo pozostawia przyjemny, świeży zapach. Żeby przygotować specjalny roztwór do mycia kabiny, wsyp do butelki ze spryskiwaczem 2-3 łyżki kwasku cytrynowego z 500 ml ciepłej wody. Dokładnie wstrząśnij, aby kwasek się rozpuścił. Następnie obficie spryskaj roztworem całą powierzchnię kabiny prysznicowej, w tym szyby, płytki, armaturę i brodzik. Szczególną uwagę zwróć na miejsca, gdzie widoczny jest osad i kamień. Pozostaw roztwór na powierzchni na około 15-30 minut. W przypadku silnych zabrudzeń możesz wydłużyć czas działania do godziny. Po upływie określonego czasu przetrzyj powierzchnię kabiny gąbką lub ściereczką z mikrofibry. Dokładnie usuń wszelkie zabrudzenia i osad. Obficie spłucz całą kabinę czystą wodą, aby usunąć resztki roztworu kwasku cytrynowego. Osusz kabinę czystą ściereczką lub ręcznikiem, aby zapobiec powstawaniu zacieków.

Kwasek cytrynowy do sprzątania łazienki

Do czyszczenia armatury (baterii, słuchawki prysznicowej) możesz użyć pasty z kwasku cytrynowego i wody. Nałóż pastę na zabrudzone miejsca, odczekaj kilka minut, a następnie przetrzyj i spłucz. Natomiast do czyszczenia fug możesz użyć szczoteczki do zębów nasączonej roztworem kwasku cytrynowego. Szoruj fugi delikatnie, a następnie spłucz wodą.

Co zrobić, aby kamień nie osadzał się na kabinie prysznicowej?

Aby zapobiec powstawaniu osadu i kamienia, po każdym prysznicu spłucz kabinę czystą wodą i przetrzyj ją ściereczką lub użyj ściągaczki do wody. Możesz również regularnie spryskiwać kabinę roztworem kwasku cytrynowego (w mniejszym stężeniu) i pozostawiać do wyschnięcia. Dzięki temu prostemu trikowi, Twoja kabina prysznicowa odzyska blask, a Ty zaoszczędzisz pieniądze i zadbasz o środowisko. Regularne stosowanie kwasku cytrynowego pomoże utrzymać czystość i świeżość w łazience na dłużej. Chociaż kwasek cytrynowy jest naturalny, może podrażniać skórę, dlatego do sprzątania zawsze używaj rękawic ochronnych.

