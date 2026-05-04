Mój mąż odkrył, jak utrzymać sitko w zlewie w nienagannej czystości. Wsypuje to do wody i nakłada na sitko. Kamień i osady rozpuszczają się szybciej niż snieg w górach w maju

Sitko w zlewie chroni rury, ale często jest brudne i trudne do wyczyszczenia.

Osady z kamienia i resztki jedzenia sprawiają, że sitko wygląda nieestetycznie.

Odkryj bajecznie prosty sposób na lśniące sitko – wystarczy szklanka i soda oczyszczona!

Sprawdź, jak dbać o zlew, by uniknąć awarii i utrzymać go w nieskazitelnej czystości.

Wsyp do szklanki, wymieszaj z wodą i włóż do zlewu. Bajeczny sposób na czyszczenie stalowego sitka w zlewie

Wbrew temu, co się może wydawać, stalowe sitko w zlewie pełni bardzo ważną funkcję. Chroni rury przed zatorem resztek żywności i sprawia, że nie dostają się tam niepożądane elementy. Sitko w zlewie często jest bardzo zabrudzone, a jego domycie graniczy z cudem. Ma częsty kontakt z wodą, jedzeniem oraz płynem do naczyń. Na stalowym sitku w zlewie zbiera się kamień oraz wszelkiego rodzaju osoby. Mój mąż ma na to swój patent, który pozwala mi doczyścić sitko w zlewie w zaledwie kilka minut. Wpierw upewnij się, czy w zlewie nie ma resztek żywności. Następnie w szklance wymieszaj kilka łyżeczek sody oczyszczonej z taką samą ilością wody. Powinna powstać gęsta pasta. Włóż ją na sitko w zlewie i odczekaj około 15 minut. Po tym czasie delikatnie przetrzyj sitko i spłucz wszystko bieżącą wodą. Soda oczyszczona rewelacyjnie doczyści osad z kamienia, a sitko będzie lśniło jak nowe. Czynność tą powtarza raz w tygodniu, a unikniesz większych zabrudzeń w zlewie.

Jak czyścić sitko w zlewie?

Zacznij od mechanicznego usunięcia wszystkich widocznych resztek jedzenia z sitka. Użyj papierowego ręcznika lub małej szczoteczki, aby zebrać fusy z kawy, okruchy, fragmenty warzyw czy włosy. Następnie wyjmij sitko ze zlewu (jeśli jest wyjmowane) i opłucz je pod bieżącą gorącą wodą. Gorąca woda pomoże rozpuścić część tłustych osadów. Jeśli sitko jest na stałe, możesz użyć małej szczoteczki do zębów, aby wstępnie usunąć zanieczyszczenia z otworów. W przypadku silnie zabrudzonych sitek, na których osadził się uporczywy tłuszcz i kamień, możesz sięgnąć po specjalistyczne środki do czyszczenia kuchni lub odtłuszczacze. Spryskaj sitko takim preparatem, pozostaw na czas wskazany na opakowaniu (zazwyczaj kilka minut), a następnie dokładnie wyszoruj i spłucz. Pamiętaj, aby zawsze stosować rękawiczki ochronne i dobrze wentylować pomieszczenie podczas używania silnych środków chemicznych.

Jak dbać o zlew?

Zlew to miejsce w kuchni, o którym często zapominamy. Zdarza się, że w zlewie lądują rzeczy, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Zlew to nie śmietnik i nie powinien być tak traktowany. Najgorsze, co możesz zrobić, to wylanie do zlewu gorącego oleju. To niebezpieczne, olej może zniszczyć rury i doprowadzić do poważnej awarii. Unikaj również wylewania do zlewu resztek po jedzeniu, fusów po kawie i herbacie i produktów, które nie rozpuszczają się w wodzie.

