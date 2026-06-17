Musisz to mieć przed upałami! Wentylator z Action za 40 zł jak kultowy model za 1000 zł

Nadchodzi pierwsza fala upałów, a nagrzewające się mieszkania wymagają skutecznych i niedrogich rozwiązań chłodzących.

Action właśnie zaskakuje promocją na innowacyjny wentylator bezłopatkowy z LED, który kosztuje ułamek ceny drogich modeli.

Nie przegap szansy na komfort w upały! Zobacz, jak ten gadżet za niecałe 40 zł zapewni Ci chłód i światło w każdych warunkach.

Sposób na upały. Wentylator w promocji Action. 40 zł zamiast kilkuset

Zbliża się pierwsza w tym roku fala gorąca. Już od 20 czerwca w wielu rejonach Polski termometry wskażą ponad 30 stopni Celsjusza. Tak wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Warto pamiętać, że upały dają w kość nie tylko, gdy przebywamy na zewnątrz. Budynki bardzo szybko się nagrzewają i zamieniają się z parną puszkę. Eksperci przypominają, że w czasie upałów nie powinno się wietrzyć mieszkania w ciągu dnia. W ten sposób jedynie jeszcze więcej parnego powietrza trafi do pomieszczenia. Wietrzenie w taką pogodę najlepiej przeprowadzać wieczorami lub nocami, gdy temperatury nieco spadną.

Na czas upałów warto zaopatrzyć się w urządzenia chłodzące. Klimatyzacja bywa drogą inwestycję, ale przenośne wentylatory już nie. Obecnie średniej mocy wentylator to koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. W najnowszej promocji Action znajdziesz wyjątkowy wentylator, bardzo podobny do kultowych urządzeń znanej marki. Kosztuję one nawet ponad tysiąc złotych, a ten w promocji Action dorwiesz za niecałe 40 zł.

Wentylator stołowy bez łopatek z oświetleniem LED Nor-Tec w promocji Action kosztuje 39,99 zł i dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych. Ten kompaktowy wentylator to znacznie więcej niż tylko źródło chłodnego powietrza. Dzięki zasilaniu przez USB-C i wbudowanemu akumulatorowi, staje się niezastąpionym gadżetem na lato – możesz go zabrać na kemping jako oświetlenie namiotu i osobisty wentylator, postawić na biurku w pracy dla większego komfortu, czy użyć podczas wieczornego relaksu na balkonie. 11 diod LED oferuje nie tylko nastrojowe światło, ale może również pełnić funkcję awaryjnej lampki, co czyni go wyjątkowo praktycznym towarzyszem na każdą okazję.

Autor: Action/ Materiały prasowe

Jak wybrać idealny wentylator na upały – przewodnik po typach i funkcjach

Choć promocyjna oferta z Action kusi ceną i mobilnością, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, szukając idealnego urządzenia chłodzącego. Na rynku znajdziemy kilka podstawowych typów wentylatorów. Modele biurkowe, takie jak ten z dyskontu, świetnie sprawdzą się do chłodzenia jednej osoby przy pracy. Jeśli potrzebujesz ochłody w większym pomieszczeniu, jak salon, postaw na wentylator stojący (podłogowy) lub kolumnowy. Ten pierwszy zapewni dużą moc, a drugi, dzięki smukłej budowie i często dodatkowym funkcjom, wkomponuje się w nowoczesne wnętrza.

Przed zakupem spójrz na kilka kluczowych parametrów. Moc, wyrażona w watach (W), powie ci, jak silny będzie nawiew – do małego pokoju wystarczy 30-50 W. Zwróć też uwagę na poziom hałasu, szczególnie jeśli wentylator ma pracować w nocy w sypialni – ciche modele generują poniżej 50 dB. Nie bez znaczenia są też dodatkowe udogodnienia, takie jak oscylacja (ruch na boki, który rozprowadza powietrze po całym pomieszczeniu), pilot zdalnego sterowania czy programator czasowy.

Wentylator bezłopatkowy vs. tradycyjny – co musisz wiedzieć przed zakupem?

Model dostępny w Action to wentylator bezłopatkowy, który jest coraz popularniejszą alternatywą dla tradycyjnych urządzeń z wirującymi śmigłami. Główna różnica polega na bezpieczeństwie i komforcie użytkowania. Brak szybko poruszających się łopatek sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do domów z małymi dziećmi lub ciekawskimi zwierzętami. Dodatkowo, takie wentylatory generują gładki, jednolity strumień powietrza, w przeciwieństwie do nieco "szarpanego" nawiewu klasycznych modeli.

Wybór między tymi dwoma typami to jednak kompromis. Wentylatory bezłopatkowe, jak ten promocyjny, są znacznie łatwiejsze w czyszczeniu i często pracują ciszej. Z drugiej strony, tradycyjne wentylatory w podobnej cenie mogą oferować większą moc i wydajność. Decydując się na zakup, warto więc zastanowić się, co jest priorytetem: nowoczesny design i bezpieczeństwo, czy może maksymalna siła chłodzenia przy najniższym koszcie.

Domowe sposoby na upały bez klimatyzacji – skuteczne triki na chłodne mieszkanie

Sam wentylator to nie wszystko – jego skuteczność można znacznie zwiększyć, stosując kilka prostych, domowych trików. Podstawą jest odpowiednie zarządzanie temperaturą w ciągu dnia. Pamiętaj, by szczelnie zamykać i zasłaniać okna, zwłaszcza te od strony południowej i zachodniej, zanim słońce zacznie mocno operować. Użyj rolet, żaluzji lub nawet jasnych zasłon, które odbiją promienie słoneczne. Mieszkanie wietrz intensywnie, ale tylko w nocy lub wczesnym rankiem, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż w środku.

Aby uzyskać efekt domowej klimatyzacji, postaw tuż przed włączonym wentylatorem miskę z kostkami lodu lub zamrożone w butelkach wkłady do lodówki turystycznej. Przechodzące przez nie powietrze stanie się odczuwalnie chłodniejsze. Podobny efekt da rozwieszenie w pokoju wilgotnych ręczników lub prześcieradeł – parująca z nich woda skutecznie obniży temperaturę otoczenia. Warto też ograniczyć korzystanie z urządzeń generujących ciepło, takich jak piekarnik czy komputer stacjonarny.

Upały a zdrowie serca: dlaczego ochrona przed gorącem jest kluczowa

Gdy zbliżają się upały, o których piszemy, myślimy często o komforcie. Jednak z perspektywy zdrowia, a zwłaszcza układu sercowo-naczyniowego, wysokie temperatury stanowią poważne zagrożenie. Obszerne badanie opublikowane w bazie PubMed jasno wskazuje, że krótkotrwała ekspozycja na ekstremalne ciepło zwiększa ryzyko śmiertelności o niemal 4%. Dzieje się tak, ponieważ organizm, próbując się ochłodzić, intensywnie poci się, co prowadzi do odwodnienia, zmniejszenia objętości krwi i przyspieszenia akcji serca. Wszystko to znacznie obciąża serce, zwiększając ryzyko ostrych zdarzeń, takich jak zawał mięśnia sercowego, udar czy arytmia, szczególnie u osób starszych i tych z już istniejącymi chorobami układu krążenia.

Wnioski z badań podkreślają, że kluczowe jest nie tylko unikanie bezpośredniego upału, ale także stosowanie wszelkich dostępnych strategii chłodzących. Nawet proste rozwiązania, takie jak te omawiane w naszym artykule – wentylatory, odpowiednie wietrzenie czy domowe sposoby na obniżenie temperatury – mają fundamentalne znaczenie. Pomagają one zmniejszyć obciążenie organizmu i chronić układ krążenia przed negatywnymi skutkami wysokich temperatur, poprawiając naszą odporność na stresory środowiskowe. Warto również pamiętać, że zmiany klimatyczne generują także inne stresory, takie jak zanieczyszczenie powietrza, które dodatkowo pogarsza kondycję serca, zwiększając stany zapalne i ryzyko zakrzepicy. Kompleksowe podejście do problemu jest zatem kluczowe dla globalnego zdrowia.

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