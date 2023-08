Muśnij deser… smakami lata!

Ten 1 produkt kuchenny sprawi, że kostka brukowa będzie jak nowa. To najlepszy sposób na czyszczenie kostki brukowej, jaki poznaliśmy

Lato to wyjątkowa pora roku – także pod względem kulinarnych upodobań! Chcemy, by wakacyjne menu było lekkie i różnorodne, urozmaicone owocowymi akcentami – i zawsze wypełnione pysznym smakiem. Dlatego z przyjemnością sięgamy po orzeźwiające lody, czy chrupiące, domowe gofry, które przywołują wspomnienia wypoczynku nad morzem. Na letnie podwieczorki serwujemy lekkie wypieki, a na śniadania - smoothie i koktajle, które dodają energii, by móc w pełni cieszyć się długimi, wakacyjnymi dniami.

Co jest jeszcze ważne latem? By przygotowując ulubione dania, przekąski czy desery, nie spędzać w kuchni długich godzin. Dlatego zawsze warto mieć pod ręką wyjątkowe musy owocowe Herbapol, które będą szybkim i pysznym urozmaiceniem wielu potraw czy deserów. Powstają one z minimum 300 g owoców na 300 g produktu i są dostępne w trzech wariantach smakowych: Truskawki, Wiśnie oraz Mango & Brzoskwinie.

Tym, co wyróżnia musy owocowe Herbapol jest bez wątpienia mnogość zastosowań. Tu ograniczać nas może tylko nasza kulinarna wyobraźnia. Będą idealnym dodatkiem do wielu dań i deserów, których smakiem tak często rozkoszujemy się latem. Lody, bezy, serniki, torty, gofry, naleśniki, koktajle – to tylko niektóre z pomysłów na ich wykorzystanie.

Musy Herbapol mają aksamitną, gęstą konsystencję i są niezwykle wygodne w użyciu: wystarczy odkręcić opakowanie, polać potrawę – i zajadać.

i Autor: materiały prasowe Herbapol

