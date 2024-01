NADZIANA czekolada czy czekoladki? Poznaj nową linię produktów od E.Wedel pełną przyjemności

Niewłaściwy składnik faworków, który tysiące gospodyń dodaje do chrustu. Przez to faworki nie wychodzą i nie są idealnie kruche. Tak powinien wyglądać przepis na faworki

Dwa oblicza przyjemności

Nowa linia produktowa od E.Wedel czerpie to, co najlepsze z dwóch światów czekolady: mlecznej i gorzkiej. Za sprawą takiego zestawienia, nowości łączą w sobie rozpływającą się w ustach konsystencję oraz intensywny i głęboki smak, który dodatkowo podkreśla aksamitne i niezwykle czekoladowe nadzienie. Czekolada Nadziana została zamknięta w skorupkach deserowych oraz mlecznych. Dostępna w dwóch formatach – małym (100 g) oraz dużym (287 g), przygotowanym z myślą o jeszcze większej przyjemności, którą można się podzielić z innymi. Miłośnicy pojedynczych czekoladek docenią natomiast praliny (114 g), które ze względu na zupełnie inne niż w tabliczkach proporcje nadzienia do czekolady, gwarantują odmienne wrażenia sensoryczne.

- Marka E.Wedel od lat dostarcza konsumentom przyjemności wynikającej z intensywnego i wyjątkowego smaku czekolady, a nowa linia produktowa – Nadziana – jest doskonałym potwierdzeniem tych słów. I chociaż mogłoby się wydawać, że w tym czekoladowym świecie wszystko zostało już powiedziane, udowadniamy, że mamy jeszcze wiele do zaoferowania. Nadziana odpowiada na potrzeby koneserów głębokiego smaku czekolady gorzkiej i miłośników rozpływającej się w ustach konsystencji znanej z wariantu mlecznego. To idealne zestawienie dostarczy satysfakcji i gwarantuje pełnię przyjemności smaku - mówi Malwina Kupska, Specjalista Marki w LOTTE Wedel

Elegancki design

Nadziana zaskakuje nie tylko smakiem, ale także opakowaniem. Przez unikalny design, prostotę i elegancję obok nowości marki E.Wedel nie sposób przejść obojętnie. Dzięki niezwykle gustownemu zestawieniu kolorów: złotego i granatowego, niezaprzeczalnie przyciąga uwagę konsumentów. Apetyczne wizualizacje kostek podkreślają natomiast aksamitność nadzienia, pogłębiając ochotę na spróbowanie nowości.

i Autor: Materiały prasowe Wedel

