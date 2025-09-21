Najłatwiejsze ciasto w świecie ze śliwkami. Przepis, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-09-21 5:09

Dom pachnący ciastem sprawia, że od razu czujemy się szczęśliwi i bezpieczni. Żeby stworzyć taką atmosferę, wcale nie trzeba być mistrzem cukiernictwa. Wystarczą śliwki, które jesienią są najpyszniejsze oraz kilka innych składników, by zrobić najłatwiejsze ciasto w świecie. Takie, o którym śpiewały niegdyś Fasolki.

Ciasto ze śliwkami

i

Autor: Shutterstock

Najłatwiejsze ciasto w świecie” to tytuł piosenki dziecięcego zespołu Fasolki. Jesień to doskonały czas, by sobie o nim przypomnieć, bo w tekście znajdziemy prosty przepis na ciasto ze śliwkami. Te owoce są najsmaczniejsze właśnie o tej porze roku. Dojrzałe węgierki otulone maślanym ciastem to prosty doskonały pomysł na deser.

Co zrobić ze śliwkami? Najłatwiejsze ciasto w świecie!

W piosence Fasolek najłatwiejsze ciasto w świecie powstaje po to, by w domu było miło i aby pachniało wakacjami. To brzmi jak prosty sposób na wprawienie się w dobry nastrój. Spisaliśmy przepis z piosenki, a po upieczeniu ciasta trochę zmodyfikowaliśmy listę składników, by było jeszcze smaczniej. W samym wykonaniu nic się nie zmienia, to wciąż najłatwiejsze ciasto w świecie i „nic a nic się go nie gniecie”. Ważne jednak by użyć dobrej jakości składników. Śliwek, najlepiej węgierek, bo mają mnóstwo aromatu oraz masła, które podkreśli smak.

Przepis na ciasto ze śliwkami

Przepis na najłatwiejsze ciasto w świecie ze śliwkami z piosenki Fasolek brzmi tak:

Szklankę mąki cukru szklankę

Zaraz wsypię do miseczki

Potem proszku do pieczenia

Dodam jeszcze dwie łyżeczki

I dwa jajka i na koniec

Pół stopionej margaryny

I zamieszam tylko tyle

By się rzeczy połączyły

Teraz śliwki poukładam

W natłuszczonej tortownicy

Włożę ciasto i do pieca

Na około pół godziny

A gdy będzie już gotowe

Znaczy chrupkie i rumiane

To zaproszę koleżanki

Babcię dziadka tatę mamę

Jeśli chcemy, by ciasto było smaczniejsze, zamiast margaryny użyjmy masła i jeśli chodzi o gramaturę, to w czasach, gdy powstawała piosenka kostka margaryny/masła ważyła 250 g, dlatego do ciasta potrzebujemy około 175 g masła. Proszek do pieczenia możemy sobie darować, ewentualnie użyć połowy porcji z przepisu z piosenki. Możemy użyć także mniej cukru niż szklanka. Jeśli chodzi o pojemność szklanki, to mowa tu o 250 ml. Na taką porcję ciasta potrzebujemy około 250 g śliwek. Trzeba je przekroić na pół i usunąć pestki. Można oprószyć je cynamonem. Ciasto pieczemy w temperaturze 180 stopni C. Jeszcze cieple, złociste ciasto świetnie smakuje z lodami waniliowymi.

