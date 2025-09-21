Najłatwiejsze ciasto w świecie ze śliwkami. Przepis, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak

„Najłatwiejsze ciasto w świecie” to tytuł piosenki dziecięcego zespołu Fasolki. Jesień to doskonały czas, by sobie o nim przypomnieć, bo w tekście znajdziemy prosty przepis na ciasto ze śliwkami. Te owoce są najsmaczniejsze właśnie o tej porze roku. Dojrzałe węgierki otulone maślanym ciastem to prosty doskonały pomysł na deser.

Co zrobić ze śliwkami? Najłatwiejsze ciasto w świecie!

W piosence Fasolek najłatwiejsze ciasto w świecie powstaje po to, by w domu było miło i aby pachniało wakacjami. To brzmi jak prosty sposób na wprawienie się w dobry nastrój. Spisaliśmy przepis z piosenki, a po upieczeniu ciasta trochę zmodyfikowaliśmy listę składników, by było jeszcze smaczniej. W samym wykonaniu nic się nie zmienia, to wciąż najłatwiejsze ciasto w świecie i „nic a nic się go nie gniecie”. Ważne jednak by użyć dobrej jakości składników. Śliwek, najlepiej węgierek, bo mają mnóstwo aromatu oraz masła, które podkreśli smak.

Przepis na ciasto ze śliwkami

Przepis na najłatwiejsze ciasto w świecie ze śliwkami z piosenki Fasolek brzmi tak:

Szklankę mąki cukru szklankę Zaraz wsypię do miseczki Potem proszku do pieczenia Dodam jeszcze dwie łyżeczki I dwa jajka i na koniec Pół stopionej margaryny I zamieszam tylko tyle By się rzeczy połączyły Teraz śliwki poukładam W natłuszczonej tortownicy Włożę ciasto i do pieca Na około pół godziny A gdy będzie już gotowe Znaczy chrupkie i rumiane To zaproszę koleżanki Babcię dziadka tatę mamę

Jeśli chcemy, by ciasto było smaczniejsze, zamiast margaryny użyjmy masła i jeśli chodzi o gramaturę, to w czasach, gdy powstawała piosenka kostka margaryny/masła ważyła 250 g, dlatego do ciasta potrzebujemy około 175 g masła. Proszek do pieczenia możemy sobie darować, ewentualnie użyć połowy porcji z przepisu z piosenki. Możemy użyć także mniej cukru niż szklanka. Jeśli chodzi o pojemność szklanki, to mowa tu o 250 ml. Na taką porcję ciasta potrzebujemy około 250 g śliwek. Trzeba je przekroić na pół i usunąć pestki. Można oprószyć je cynamonem. Ciasto pieczemy w temperaturze 180 stopni C. Jeszcze cieple, złociste ciasto świetnie smakuje z lodami waniliowymi.

