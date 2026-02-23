Najmocniejszy oczyszczacz powietrza w kompaktowym formacie. Pozbądź się smogu i zanieczyszczeń

James Dyson powiedział: „Opracowaliśmy sposób na wygładzenie strumienia powietrza o dużej prędkości, aby zminimalizować powstawanie turbulencji i zmniejszyć hałas aerodynamiczny, dzięki czemu Dyson HushJetTM zapewnia bardzo duży przepływ powietrza przy minimalnym poziomie hałasu”. W trybie uśpienia urządzenie jest niezwykle ciche, generując hałas na poziomie zaledwie 24 dB. Przeprojektowaliśmy kompaktowy oczyszczacz, tworząc nasze najbardziej wydajne urządzenie o niewielkich rozmiarach, które wychwytuje 99,97% zanieczyszczeń o wielkości nawet 0,3 mikrona.

Nowa era w projektowaniu Dyson

Oczyszczacz Dyson HushJetTM Compact stanowi przełomową ewolucję konstrukcyjną. Wykraczającą poza kultową technologię Air Multiplier firmy Dyson, która wykorzystuje specjalnie ukształtowaną dyszę HushJet, zapewniającą silniejszy strumień powietrza dzięki zasysaniu powietrza z otoczenia podczas wyrzucania strumienia powietrza z dyszy. Dysza działa podobnie jak koncentrator w suszarce do włosów. Poprzez zwiększenie prędkości przepływu powietrza, uzyskuje się szybsze i skuteczniejsze jego oczyszczanie.

Zaprojektowany, aby poprawić jakość snu i codzienne samopoczucie.

Zanieczyszczenia powietrza mogą szybko gromadzić się w zamkniętych, dobrze uszczelnionych pomieszczeniach, takich jak sypialnie, zwłaszcza w domach położonych na obszarach miejskich1. Oczyszczacz powietrza Dyson HushJetTM został zaprojektowany tak, aby pracować cicho i inteligentnie przez całą dobę, poprawiając samopoczucie dzięki czystszemu powietrzu i mniejszym uciążliwościom.

Badania pokazują, że zanieczyszczone powietrze i alergeny mogą pogarszać jakość snu.

Cicha praca: unikalna dysza w kształcie gwiazdy zmniejsza turbulencje, jednocześnie tłumiąc fale dźwiękowe wytwarzane przez sprężarkę o dużej prędkości, co redukuje znacznie poziom hałasu. W trybie nocnym oczyszczacz Dyson HushJetTM Purifier Compact pracuje ciszej niż dźwięk szeptu – zaledwie 24 dB, , co oznacza, że oczyszcza powietrze bez zakłócania snu. Jest on cichszy niż poziom hałasu w bibliotece.

Oczyszczone powietrze dla lepszego snu: Dzięki wychwytywaniu alergenów unoszących się w powietrzu, takich jak pyłki, kurz i sierść zwierząt domowych, oczyszczacz Dyson HushJetTM Purifier Compact zmniejsza przyczyny, które mogą pogarszać sen, takie jak katar, suchość w gardle i swędzenie oczu.

Inteligentny tryb automatyczny: Inteligentne czujniki monitorują jakość powietrza w czasie rzeczywistym, automatycznie dostosowując wydajność, nawet podczas naszego snu.

· Zaprojektowany z myślą o Tobie i Twoich zwierzętach: idealny dla właścicieli zwierząt domowych, usuwa alergeny, takie jak sierść i zapach zwierząt.

Kompaktowy oczyszczacz z monumentalną wydajnością

Dysza HushJet: Wyrzuca skoncentrowany strumień oczyszczonego powietrza, umożliwiając szybkie i równomierne oczyszczenie powietrza w całym pomieszczeniu bez hałaśliwych turbulencji.

Elektrostatyczny filtr HEPA: Nowy wkład filtra z ładunkiem elektrycznym wychwytuje 99,97% cząstek o wielkości nawet 0,3 mikrona. Jest on bardziej energooszczędny, zużywa mniej materiału i nie traci skuteczności nawet do pięciu lat, co stanowi pięciokrotny wzrost żywotności filtra w porównaniu z poprzednim modelem HEPA.

CADR na poziomie 250 m³/h: Wysoka wydajność niewielkiego oczyszczacza powietrza.

W pełni szczelny system filtrowania: Gwarantuje, że to, co znajduje się w środku, pozostaje w środku.

Niezależnie od tego, czy użytkownik pracuje, odpoczywa czy śpi, oczyszczacz Dyson HushJetTM Purifier Compact działa w tle, po cichu chroni dom i dobre samopoczucie domowników.

Specyfikacja techniczna oczyszczacza powietrza Dyson HushJetTM Purifier Compact

Wymiary: 45 cm x 23 cm x 23 cm

Masa: 3,5 kg

System filtracji: technologia filtracji elektrostatycznej oraz filtracji z użyciem węgla aktywnego, zapewnia do 99,97% skuteczność na poziomie 0,3 mikrona.

Maksymalny rozmiar pomieszczenia: 100m2

Trwałość filtra elektrostatycznego: 5 lat

Funkcje inteligentne: inteligentne sterowanie (aplikacja MyDyson) i sterowanie głosowe. Tworzenie harmonogramów, monitorowanie jakości powietrza, otrzymywanie powiadomień z aplikacji oraz połączenie z Alexą lub Google.

Cena: 1699 PLN