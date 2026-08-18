Nastolatek nabił wysoki rachunek za telefon. Jak z nim o tym rozmawiać?

Redakcja se.pl
KLJU
2026-08-18 8:16

Wysoki rachunek za telefon często nie ma związku z długimi rozmowami ani internetem mobilnym. Koszty mogą narastać przez zakupy w grach, subskrypcje, płatne wiadomości albo opłaty doliczane bezpośrednio do rachunku operatora. Najpierw warto spokojnie ustalić, co dokładnie zostało kupione i czy nastolatek rozumiał sposób płatności. To dobra okazja, by ustalić jasne zasady wydawania pieniędzy w sieci.

Uśmiechnięty nastolatek rozmawia przez telefon na tle czerwonej ściany. O kosztach usług premium dowiesz się z SE.
Autor: magnific/ Freepik.com
  • Wysokie rachunki to najczęściej efekt zakupów w grach, aplikacjach i płatnych subskrypcji
  • Z badań UKE wynika, że dzieci najczęściej korzystają z usług premium w grach i aplikacjach
  • Spokojna rozmowa pomaga ustalić fakty bez zawstydzania i niepotrzebnych oskarżeń
  • Limity płatności oraz rodzinna umowa cyfrowa zmniejszają ryzyko kolejnych niespodziewanych kosztów
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Skąd wzięły się te koszty?

Zanim rozmowa przejdzie do konsekwencji, warto wspólnie obejrzeć billing i historię płatności. Na wysoką kwotę składają się najczęściej SMS-y premium, płatne subskrypcje, zakupy w aplikacjach, dodatki do gier oraz płatności doliczane bezpośrednio do rachunku operatora. Bezpłatna na początku gra może później zachęcać do kupowania waluty, kolejnych poziomów albo ulepszeń. Według badania UKE z 2021 roku dzieci najczęściej korzystały z usług premium w grach (52,2%) oraz aplikacjach (48,3%).

Jak porozmawiać z dzieckiem bez emocji?

Do rozmowy warto usiąść wtedy, gdy emocje opadną. Zamiast oskarżeń przedstaw konkretne fakty: rachunek jest wyższy niż zwykle i trzeba wyjaśnić przyczynę. Pomocne są pytania o to, co nastolatek kliknął, czego spodziewał się po zakupie i czy widział informację o cenie.

Wysoki rachunek nie zawsze wynika z celowego złamania zasad. Młoda osoba mogła nie zauważyć automatycznej subskrypcji, uznać płatność za element gry albo skorzystać z zapamiętanego hasła bez świadomości, że pieniądze zostaną pobrane. Wysłuchanie tej wersji nie zwalnia z odpowiedzialności, ale pozwala dobrać rozwiązanie do rzeczywistej przyczyny problemu.

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Zabezpieczenia i zasady na przyszłość

Po wyjaśnieniu sprawy ustalcie, co można zrobić, aby ograniczyć skutki błędu. Włączenie nastolatka w pokrycie części rachunku ma sens, o ile kwota jest dostosowana do jego wieku i kieszonkowego. Ważniejsze od samej kary jest jednak pokazanie związku między kliknięciem, zakupem i realnym wydatkiem.

Warto sprawdzić aktywne subskrypcje, ustawienia płatności oraz możliwość blokowania usług premium u operatora. Operatorzy domyślnie ustawiają limit 35 zł na SMS-y premium w okresie rozliczeniowym, ale można go zmienić. Taki limit nie obejmuje jednak wszystkich opłat cyfrowych. Dodatkowo w ustawieniach telefonu lub sklepu z aplikacjami można włączyć konieczność potwierdzania zakupów i ograniczyć instalowanie nowych aplikacji.

Dobrym rozwiązaniem jest prosta rodzinna umowa cyfrowa, spisana choćby w telefonie. Może określać miesięczny limit wydatków, zasady zakupów w grach, sposób korzystania z haseł i obowiązek zgłaszania niezrozumiałych komunikatów o płatności. Po kilku tygodniach wróćcie do ustaleń i sprawdźcie, czy są zrozumiałe oraz możliwe do przestrzegania.

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