Nie lubię prasować firanek, więc robię z nimi jedną rzecz przed włożeniem do pralki. Po praniu są gładkie niczym tafla, a żelazko od miesięcy stoi nieużywane. Sposób na pranie firanek bez prasowania

Masz dość uciążliwego prasowania firanek, które zabiera mnóstwo czasu, a efekt bywa daleki od ideału? Poznaj sprytny sposób, by raz na zawsze zapomnieć o żelazku!

Kluczem do idealnie gładkich firanek prosto z pralki są nie tylko odpowiednie środki piorące i delikatny program, ale także jedna prosta czynność przed uruchomieniem cyklu.

Odkryj rewolucyjny trik, który sprawi, że Twoje firanki będą gładkie niczym tafla, gotowe do zawieszenia, i dowiedz się, jak przygotować je do prania!

Jak prać firanki, aby nie trzeba było ich prasować?

Prasowanie firanek to czasochłonna czynność, za którą chyba nikt nie przepada. Jednak, to właśnie ten detal może znacząco wpłynąć na ostateczny wygląd całego pomieszczenia. Gładkie, pozbawione zagnieceń firanki dodają elegancji, świeżości i sprawiają, że światło słoneczne rozprasza się równomiernie, tworząc przyjemną atmosferę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że o wygląd tkaniny możemy zadbać już podczas prania. Ja od miesięcy stosuję kilka zasad prania firan, dzięki którym wyjmuję z bębna niemalże idealnie wygładzoną tkaninę. Firanki są gotowe do rozwieszenia na karniszach. Jak zatem prać firanki w pralce, aby nie wymagały prasowania? Przede wszystkim należy stosować wyłącznie proszki i płyny, które są przeznaczone do firan i zasłon. Pralkę ustaw na program tkanin delikatnych i wybierz wirowanie maksymalnie na 400 obrotów. Kluczowa jest również być forma, w jakiej umieszczamy firanki z bębnie pralki.

Robię z firankami tę jedną rzecz przed włożeniem ich do pralki. Po praniu są gładkie niczym tafla

Ku zaskoczeniu wielu osób naprawdę istnieje skuteczny sposób na gładkie firanki, nawet po praniu ich w pralce. Tu ważna jest jedna zasada, którą od miesięcy stosuję u siebie i naprawdę działa - odkąd piorę firanki w ten sposób nie muszę ich potem prasować, gdyż po wyjęciu z pralki są gładkie bez zagnieceń. Złóż firankę w kostkę, a następnie umieść ją w specjalnym pokrowcu do prania lub po prostu w poszewce małej poduszki. Tak przygotowaną tkaninę włóż do bębna, oczywiście pamiętając o tym, by zająć maksymalnie 1/3 jego pojemności. Po zakończeniu takiego prania firany będą bez zagnieceń.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie