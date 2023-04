Nie uwierzysz, co robią Polacy w Biedronce. Pracownica zdradziła na TikToku szokujące praktyki. Spadające jaja i rozmrożone lody

Odkurzanie i mycie podłóg w jednym. Ułatw sobie domowe sprzątanie z wielkim hitem z Lidla. To urządzenie to marzenie każdego miłośnika porządku

Nie od dziś wiadomo, że praca w markecie wymaga ogromnych pokładów cierpliwości. Klienci często rozładowują swoje emocje na pracownikach sklepów, bywają niesympatyczni i wulgarni. Dodatkowo, robią bałagan i nie dbają o asortyment, którego nie zamierzają kupić. Jedna z pracownic Biedronki o nicku "niebanalna matka" opowiedziała na TikToku o najbardziej szokujących zachowaniach klientów sieci z jakimi się spotkała. Nagranie stało się viralem, a wiele osób w komentarzach opowiedziało swoje doświadczenia. Tiktokerka zwróciła uwagę, że najgorzej ludzie zachowują się przed świętami. Wydaje się, że wpadają wtedy w amok, a sklepy pod koniec dnia wyglądają, jak po przejściu huraganu. Standardem jest rozrzucanie towaru po całym sklepie. Klienci rzadko odkładają rzeczy na swoje miejsce. Często zdarza się, że pracownicy sprzątając sklep trafią na niecodzienne znaleziska.

– Rozkładam sobie dzisiaj towar i będąc przy ciastkach, natrafiłam na lody. No i powiedzcie mi, co autor miał na myśli. No nie wiem. Może myślał, że lody dostaną nóżek i wrócą sobie same do zamrażarki? Chociaż nóżek to by pewnie dostały, gdybym ich nie znalazła – mówi „niebanalna matka”.

Brak poszanowania do towarów i spadające jajka

To jednak nie wszystko. Tiktokerka zwróciła uwagę na jajka. Opowiedziała że zdarzyła się jej sytuacja, gdy klientka szukając i wybierając jajka zrzuciła całą paletę i wszystko się potłukło. - Następny ewenement. Jajka ściółkowe. Nikt ich nie kupuje ble i fuj. Natomiast jedna pani chciała sobie wyciągnąć z samego dołu. Jajka stały na takim słupku no bo wiecie, jest promocja, bo 2 są 40 proc. taniej, czy coś takiego. Wszystkie w tej samej dacie, no ale wiadomo: te z dołu są świeższe. No i co? Trzy kartony spadły - opowiedziała "niebanalna matka".

