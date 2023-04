Poszła do spowiedzi i przyznała, że ze zmęczenia nie była na mszy. Zamurowało ją, gdy usłyszała słowa księdza. "Gorszycielka"

To, co widzisz na obrazku zdradza prawdę o Tobie. Test ilustracyjny wyjawi Twoje lęki, które Cię blokują przed sukcesem. Liczy się pierwsze wrażenie

Jak się przygotować do spowiedzi?

Wielu wiernych z racji zbliżających się świąt wielkanocnych zastanawia się, jak powinno się przygotować do spowiedzi świętej. Oczywiście podstawą dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia. To on gwarantuje szczerą spowiedź. Warto skorzystać z przykładowych pytań do rachunku sumienia, które znajdują się w każdym modlitewniku. Taki rachunek sumienia z pewnością pomoże w sytuacji, gdy mamy wątpliwości, które nasze poczynania były grzechem. Jedna z kobiet, mama postanowiła ostatnio podzielić się w mediach społecznościowych swoim przykrym doświadczeniem, jakie ją spotkało podczas spowiedzi. Kiedy szczerze wyznała swoje grzechy, ksiądz ją zaatakował słowami, których raczej nikt by się nie spodziewał przy konfesjonale.

Poszła do spowiedzi. Ksiądz nazwał ją "gorszycielką"

Na Twitterze jedna z internautek podzieliła się sytuacją, jaką ją kiedyś spotkała podczas spowiedzi. Kobieta chciała szczerze wyznać swoje grzechy, których żałowała. Jak się okazało ksiądz szybko sprawdził ją na ziemię. - Nazwał mnie gorszycielką! - wspomina w poście. O co chodziło? Otóż jedna z kobiet, matka, wyznała w sieci, że w ostatnim czasie może nie była zbyt gorliwą katoliczką, ale postanowiła szczerze przyznać się do nich w konfesjonale. Przyznała księdzu, że nie uczestniczyła we mszy świętej, gdyż tego dnia była zmęczona i chciała odpocząć.

"Nie zgadzam się z tym, za sami sobie nakładamy te ciężary. To na religii stałe słyszałam o nieczystych myślach i uczynkach. To ksiądz podczas spowiedzi winił mnie, bo przyznałam się, że nie byłam na mszy, dlatego, że jako mama byłam po prostu zmęczona. Nazwał mnie gorszycielką!" - napisała na Twitterze rozżalona.

