i Autor: Materiały prasowe Butcher’s

Niezbędnik psiej apteczki

Choć letnie miesiące już za nami, to dla wielu osób wrzesień stoi pod znakiem urlopów i wyjazdów. Jest też spora część właścicieli psów, która nie wyobraża sobie podróży bez czworonożnego kompana. I choć z pewnością Twój pies będzie idealnym towarzyszem, to... zanim rozpoczniesz podróż ze swoim zwierzakiem, upewnij się, że zabrałeś wszystko, czego potrzebujesz. I co bardzo ważne - skompletuj psią apteczkę!