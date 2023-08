Nigdy nie jedz arbuza w ten sposób. Polacy robią to notorycznie. Zniszczy Twoją wątrobę. Poważne uszkodzenia

Dlaczego latem warto jeść arbuza?

Arbuz to nie tylko bomba smaku ale również moc witamin i właściwości prozdrowotnych. Jest on rewelacyjną przekąską, gasi pragnienie i ma mało kalorii. W 100 gramach arbuza jest zaledwie 30 kalorii. Arbuza można spożywać na wiele sposobów, może być dodatkiem do koktajli oraz do sałatek. Niektórzy nawet grillują arbuza. Owoc ten pozytywnie wpływa na pracę serca, pomaga w regeneracji mięśni, chroni przed astmą oraz wspomaga odchudzanie. Jak się jednak okazuje, że każde połączenie arbuza jest bezpieczne i powinno się je spożywać. Z czym nie łączyć arbuza?

Takie arbuza nigdy nie spożywaj. Takie połączenie zrujnuje Twoją wątrobę

W ostatnim czasie popularne zrobiło się połączenie mocnego alkoholu z arbuzem. Hitem wielu imprez stał się kolorowe drinki i wlewanie alkoholu do środka arbuza. Takie połączenie nie jest jednak bezpieczne. Miąższ owocu natychmiast nasiąka procentami i staje się potencjalnie niebezpieczny. Dlaczego tak się dzieje? Wszystko przez zawarty w arbuzie związek nazywany likopenem. On w połączeniu z alkoholem ma druzgocący wpływ na wątrobę. Dodatkowo napoje wysokoprocentowe zaburzają wchłanianie likopenu, który sam w sobie jest silnym antyoksydantem.

