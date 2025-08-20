Nigdy więcej smrodu z pralki. Zapuść do sody i wrzuć do bębna. Brzydkie zapachy znikną po 1 cyklu

Czyszczenie pralki. Jak pozbyć się z niej brzydkiego zapachu i pleśni?

Czyszczenie pralki to czynność, o której powinno się, a wręcz trzeba pamiętać. Producenci zalecają, aby pralkę czyścić średnio raz w miesiącu lub co trzydzieści cykli. To kluczowa czynność, która przedłuży żywotność urządzenia, ale też zapewni perfekcyjną świeżość naszym ubraniom. Z pewnością znakiem, że nadszedł najwyższy czas na czyszczenie pralki, jest nieprzyjemny zapach, który wydobywa się z jej wnętrza. Prawdopodobnie wskutek wilgoci, zaczęła rozwijać się w niej pleśń, dlatego trzeba od razu zareagować. A jak powinno przebiegać czyszczenie pralki krok po kroku? To bardzo ważne, aby starannie wymyć każdy element urządzenia, bo tylko tak usuniemy z niego smród.

Czyszczenie pralki krok po kroku

Najpierw wyjmij szufladę na proszek i dokładnie ją wyczyść z resztek proszku i kamienia. Można do tego użyć sody oczyszczonej. Nie należy zapominać o wymyciu gumowego kołnierza pralki, włączając jego zagięcia i szczeliny. Tu doskonale sprawdzi się ocet z dodatkiem olejku herbacianego, które w mig rozprawią się z pleśnią i grzybem. Wystarczy je wymieszać i zwilżoną ściereczką dokładnie wyszorować zakamarki kołnierza. Następnie wyjmij filtr znajdujący się w dolnej części pralki i wymyj go pod bieżącą wodą. Dopiero teraz możesz przystąpić do wyczyszczenie bębna swojej pralki.

Czym wyczyścić pralkę, aby usunąć z niej brzydki zapach? Domowe sposoby

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na czyszczenie pralki, który usunie z niej pleśń oraz brzydki zapach jest połączenie sody oczyszczonej i soku z cytryny. Soda oczyszczona doskonale usuwa pleśń i brzydki zapach z pralki. Sok z cytryny działa podobnie jak ocet - odkamieni ją, usunie pleśń i odświeży bęben. Jak czyścić pralkę sodą oczyszczoną i sokiem z cytryny? Wystarczy do 200 g sody oczyszczonej dodać sok wyciśnięty z jednej cytryny, a taką mieszankę umieścić w szufladzie na detergenty oraz jej część wrzucić bezpośrednio do bębna. Następnie ustaw urządzenie na program z temperaturą 90 stopni. Po zakończonym cyklu pozostaw drzwiczki pralki i szufladę otwarte, aby dobrze wyschły i gotowe.